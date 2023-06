Jennifer Lopez (53) iznenadila je pratitelje na Instagramu golišavom fotografijom svog supruga Bena Afflecka (50).

Jennifer je povodom Dana očeva podijelila emotivnu objavu i par snimki na kojima pozira s Affleckom, a među njima se našla i fotografija na kojoj je glumac snimljen gol do pojasa.

Affleck je pozirao ispred ogledala te je sve zadivio svojim savršeno definiranim torzom i trbušnjacima, a pokazao je i svoje tetovaže.

"On je nevjerojatan tata. To mi tjera suze na oči. On je iskreno najbolji tata kojeg sam ikad vidjela", rekla je Jennifer u isječku u intervjuu za "The View" koji je bio prošlog tjedna, a kojeg je podijelila u svojoj objavi.

"Sretan Dan očeva. Također, sretan svim predivnim tatama u svijetu. Beskrajno te volimo te i cijenimo", napisala je Jennifer u opisu objave uz emotikon bijelog srca.

Podsjetimo, Jennifer i Ben vjenčali su se prošle godine u srpnju. Glumica iz prethodnog braka s Marcom Anthonyjem ima blizance Maxa i Emme (15).

Affleck s bivšom suprugom Jennifer Garner ima dvije kćeri, Violet (17) i Seraphine (14), te sina Samuela (11).