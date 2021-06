Glumica Jennifer Aniston koja je vrhunac slave dostigla ulogom u popularnoj seriji "Prijatelji", jedna je od najprepoznatljivijih glumica na svijetu. Zbog svoje ljepote uvijek se nalazi na listi najljepših žena, dok su njene uloge postale kultne.

Međutim, iako sve izgleda sjajno, iza sjaja i glamura, krije se tužna priča o odnosu glumice i njezine majke. Majka poznate glumice Nancy Dow bavila se glumom i modelingom. Čak je i glumila u nekoliko TV serija. U odgoju njene kćerke veliku ulogu imalo je zapravo njeno zanimanje. Zbog činjenice jer su njenoj majci stalno govorili da mora izgledati ljepše i da uvijek mora biti raspoložena, isto to je i ona pokušala prenjeti na Jennifer.

"Stalno me kritizirala. S obzirom da je bila model, bila je prelijepa, zanosna. Ja to nisam bila, nikad nisam to bila", rekla je Jennifer. Nakon rastave roditelja, Jen je ostala živjeti s majkom, ali njihov odnos nije bio savršen, točnije bio je daleko od istog jer je njezina majka Nancy zanemarivala emocije svoje kćeri, što je Jen jako povrijedilo.

Majka objavila memoare koji su povrijedili Jennifer

"Jednom sam podigla glas i izderala se na nju, a ona me pogledala i prasnula u smijeh. Smijala mi se jer sam vrištala na nju. To je bio kao udarac u trbuh", priznala je američka glumica.

Godine 1999. Nancy je objavila svoje memoare, koji su jako povrijedili Jennifer, toliko da je prestala pričati s njom te je nije ni zvala na svoje vjenčanje s Bradom Pittom.

Nakon što se lijepa glumica razvela, počela je obnavljati odnos s majkom.

"Bilo je zaista lijepo. Ludo je gdje vas život odvede i kako se sve preokrene. Za nas je to bilo pravo vrijeme i to se dogodilo kada je trebalo da se desi. Bili su to mali koraci", rekla je Jennifer.

Nakon smrti majke 2016. godine, Jennifer je sjećajući se svoje majke priznala da je usprkos tome što je bila stroga, ona za nju zapravo željela samo najbolje.

Gubitak majke ujedinio je Jennifer sa svojim ocem, TV glumcem Johnom Anistonom, s kojim nije bila u najboljim odnosima nakon razvoda jer joj je razvod roditelja teško pao.