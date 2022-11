Dugo je trebalo glumici da se od svega oporavi i shvati kako joj je majka htjela samo dobro. "Govorila je to jer me voljela. Nije se trudila da bude loša i nije znala koliko će me povrijediti, koliko ću novca potrošiti da poništim posljedice njenog ponašanja. Učinila je to jer je i sama tako odrasla. Mislim da se držala kako zna i da je radila onako kako joj najbolje ide, borila se financijski i pokušavala nastaviti bez muža koji više nije bio tu", zaključila je Aniston.