Jennie Garth se nakon razvoda liječila alkoholom i tabletama: 'Morali su mi ispumpavati želudac'

U novom intervjuu za People, povodom izlaska njezinih memoara ' Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention', glumica Jennie Garth (54) osvrnula se na jedno od najtežih razdoblja u svom životu,. Progovorila je o svom razvodu od Petera Facinellija i procesu oporavka od emotivne boli koja je uslijedila.

“Primijetila sam kako se moja unutarnja svjetlost gasi,” priznala je Garth.

“Nisam širila pozitivnu energiju. Vidjela sam to u ogledalu. Mogla sam jasno uočiti negativan utjecaj koji su tuga i bijes imali na mene.”

Govoreći o životu nakon razvoda, dodala je kako je godinama nosila bol.

“Provela sam dosta vremena povrijeđena, tužna, gotovo izmučena tim iskustvom, i to se prelijevalo na sve aspekte mog života.”

'Ne želim više nositi teret'

U knjizi, koja izlazi 14. travnja, Jennie opisuje najteže trenutke kada se suočila s ozbiljnim krizama, te kako se samoinicijativno liječila alkoholom i tabletama, do te mjere da su joj jedne noći morali ispumpati želudac nakon čega je potražila pomoć u rehabilitacijskom centru.

Zvijezda serije Beverly Hills, 90210 prisjetila se ključnog trenutka preokreta.

“Dogodio se neki čudan klik kad sam jednog dana rekla sama sebi: ‘Ne želim više nositi ovaj teret. To utječe na moje odnose i na to kako se osjećam prema sebi. Moram to pustiti. Moram mu oprostiti.’”

Propali brak i troje djece

Garth i Facinelli vjenčali su se 2001., a razvod su finalizirali 2013. godine. Zajedno imaju tri kćeri: Lucu, Lolu i Fionu.

Foto: SBM/PictureLux/Profimedia

Danas je njihov odnos znatno bolji. Garth ističe kako su njihova djeca presretna zbog toga:

“Djevojke su jako sretne i kao da mi je pao veliki teret s leđa. To je konflikt koji više ne moram nositi.”

U 2024. godini čak je pozvala bivšeg supruga, poznatog po ulozi u filmu 'Twilight', u svoj podcast 'I Choose Me', želeći pomoći drugima koji prolaze kroz težak razvod.

“Zaista sam željela pružiti inspiraciju ljudima koji se nalaze u mračnom razdoblju razvoda i pokazati im da postoji svjetlo na kraju tunela – ako ga odluče vidjeti,” objasnila je.

Zaključila je kako su ona i Facinelli na kraju željeli isto: “Najvažnije nam je bilo vratiti prijateljstvo i naučiti zdravije zajednički odgajati djecu, jer smo neko vrijeme to radili na potpuno pogrešan način.”

