Slavna pjevačica i omiljena dječja glumica uhvaćene kako razmjenjuju sočne poljupce

Američka pjevačica i glumica, Sabrina Carpenter (25), trenutno je jedna od najintrigantnijih mladih zvijezda u usponu, što je potvrdila i novim glazbenim albumom "Short n' Sweet", koji je svjetlo dana ugledao 23. kolovoza. Kao najuspješniji hit albuma, koji ju je još snažnije lansirao u zvjezdanu orbitu, izdvojila se pjesma pod nazivom "Taste" u kojoj glumi Jenna Ortega (21).

Njih dvije u spotu su se prepustile strastima i razmijenile sočne poljupce, zbog kojih je internet 'poludio'.

U videu, koji je u samo 24 sata pregledan više od 20 milijuna puta, Sabrina se bori s Jennom oko naklonosti muškarca, a na kraju zajedničkim snagama shvate da je za sve drame unutar ljubavnog trokuta zaslužan upravo muški član. Na kraju videa ga sahranjuju i postaju vrlo bliske.

Kako pišu američki tabloidi, smatra se da je Sabrina čak šest pjesama na novom albumu posvetila romansi s kanadskim pjevačem Shawnom Mendesom.

Naime, početkom 2023. godine pojavili su se glasine o mogućoj vezi između Sabrine i glazbenika, nakon što su viđeni zajedno u Los Angelesu. Međutim, Mendes je tada demantirao tvrdnje, izjavivši da nemaju ništa jedno s drugim. U travnju iste godine, Mendes i njegova bivša djevojka Camila Cabello ponovno su se pojavili zajedno na festivalu "Coachella", što je izazvalo nagađanja da su se pomirili nakon prethodne svađe, s obzirom na to da njihov turbulentan odnos, prepun prekida, traje već neko vrijeme.

Cijela priča bila je dovoljan razlog da se obožavatelje troje slavnih aktera digne na noge. Kratko druženje koje se odvijalo u prvom dijelu 2023. očito je bilo dovoljno Sabrini da čak nekoliko pjesama posveti ljubavnom trokutu, a čini se kako je pjevačica otišla i korak dalje odlukom da svojoj kolegici Camili, riječima i slikom poruči da, dok je ljubila Mendesa, vjerojatno je imala osjećaj da ljubi i nju. Upravo to bi trebala biti simbolika poljupca između Sabrine i Jenne.

Nakon objave spota, nijedna od uključenih strana nije komentirala situaciju.

Osim toga, Sabrina je krajem 2023. godine bila u središtu medijskog interesa zbog veze s irskim glumcem Barryjem Keoghanom, koji je nastupao u njezinom spotu za pjesmu "Please Please Please". Par je zajedno prisustvovao dodjeli Zlatnih globusa, gdje su i potvrdili svoju vezu.

