'It' djevojka Sabrina Carpenter i Barry Keoghan su prekinuli: Može ona puno bolje

Sabrina Carpenter trenutno je jedna od najpopularnijih pop pjevačica koja je munjevitom brzinom stekla svjetsku slavu. Osim po glazbenoj karijeri, poznata je i po vezi s Barryjem Keoghanom, glumcem u usponu koji je u središte pozornosti medija dospio otprilike kada i ona. Iako su za mnoge bili "couple goals", nakon otprilike osam mjeseci veze, popularni par je prekinuo.

Prema pisanju američkih medija, pjevačica je ostavila slavnog Irca prije otprilike tri tjedna, a razlog je, navodno, njegov raskalašen način života.

Foto: Profimedia Sabrina Carpenter i Barry Keoghan

"Barry se ponaša kao idiot kad je pijan, a Sabrina je postajala sve frustriranija. Uvijek je bio partijaner i Sabrini su dozlogrdili njegovi nestašluci. Uzdiže se na top ljestvicama i stavila je sebe na prvo mjesto dok se sprema za svoju turneju sljedeći mjesec", objasnio je upućeni izvor za The Sun.

U lipnju ove godine Sabrina je objavila spot za pjesmu "Please, please, please" koja je gotovo odmah počela dominirati svjetskim top ljestvicama, a u spotu je glumio upravo Barry. Zanimljivo je da u pjesmi pjeva o dečku koji joj je uništio reputaciju pa se čini kako je htjela izbjeći taj scenarij u stvarnom životu.

Foto: Profimedia Sabrina i Barry u spotu za pjesmu 'Please, please, please'

Pjevačica je prije nekoliko tjedana objavila video na TikToku koji je već tada pokrenuo šuškanja o prekidu.

"Opraštam se od njega jer nisam bila njegov broj jedan izvođač", napisala je u videu.

Inače, Sabrina je svoju karijeru, kao i mnoštvo drugih zvijezda, započela na Disneyu. Javnosti se prvi put predstavila u seriji "Girl Meets World" gdje je utjelovila glavnu ulogu, a serija se emitirala od 2014. do 2017. godine.

