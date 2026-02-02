Pojavio se na crvenom tepihu: Poznati pjevač šokirao javnost nakon što je smršavio 125 kilograma

Jelly Roll izazvao je pravu senzaciju na crvenom tepihu dodjele nagrada Grammy u Los Angelesu pokazavši drastično vitkiju figuru, nakon što je u posljednjih nekoliko godina izgubio gotovo 125 kilograma. Američki glazbenik, koji je 2022. imao oko 245 kilograma, na svečanosti se pojavio u elegantnoj crnoj kombinaciji, ponosno ističući veliku životnu transformaciju.

Foto: Javier Rojas/pi Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Uz njega je bila i supruga Bunnie XO, s kojom je rado pozirao fotografima u Crypto.com Areni. U jednom trenutku par se spontano poljubio pred kamerama, što je izazvalo simpatije okupljenih. Jelly Roll, čije je pravo ime Jason DeFord, ove je godine bio nominiran za tri Grammyja te je kući odnio dvije nagrade.

Foto: Elizabeth Goodenough/everett/profimedia

Iskreno o pretilosti i braku

Njihovo pojavljivanje uslijedilo je nedugo nakon što je pjevač otvoreno progovorio o tome kako je njegova nekadašnja ekstremna pretilost utjecala na intimni život sa suprugom. Gostujući u podcastu The Joe Rogan Experience, priznao je da mu je seksualni život bio izrazito otežan te da su se, kako je slikovito rekao, morali “igrati Twister” kako bi uopće mogli biti intimni.

Unatoč svemu, istaknuo je koliko mu je Bunnie bila najveća podrška u najtežim razdobljima, naglasivši da bez nje ne bi uspio proći kroz tako veliku promjenu.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Ključna promjena u razmišljanju

Početkom ove godine Jelly Roll je otkrio da je izgubio oko 125 kilograma, a kao presudni korak naveo je promjenu odnosa prema hrani. U intervjuu za Men’s Health rekao je kako je najprije krenuo na psihoterapiju zbog kompulzivnog prejedanja.

“Prije nego što sam išta drugo učinio, morao sam priznati da imam ovisnost o hrani i početi je tretirati kao svaku drugu ovisnost”, rekao je, dodavši kako mu je iskustvo liječenja ovisnosti o drogama pomoglo da ozbiljno pristupi i ovom izazovu.

Novi životni stil

Krajem 2024. objavio je da je već izgubio oko 50 kilograma, velikim dijelom zahvaljujući promjenama koje je uveo tijekom turneje Beautifully Broken. Umjesto alkohola i nezdrave hrane, njegova ekipa fokusirala se na zdravu prehranu, vježbanje i svakodnevne razgovore o mentalnom zdravlju.

“Najveći izazov bio je promijeniti odnos prema hrani, s kojim sam se borio cijeli život”, priznao je. Sudeći po njegovom pojavljivanju na Grammyjima, trud se itekako isplatio.

