Jelena Veljača suprugu posvetila dirljivu objavu: 'Hvala ti što si najdivniji očuh patuljčici'

Poznata glumica, scenaristica i aktivistica Jelena Veljača (44), ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne svojom britkom kolumnom ili aktivističkim istupom, već iznimno emotivnom i osobnom objavom posvećenom suprugu Viti Turšiću povodom njegovog 54. rođendana.

Objavom koja odiše toplinom i iskrenom ljubavlju, Veljača je svojim pratiteljima pružila uvid u dinamiku njihovog odnosa, istovremeno slaveći sve ono što Turšić predstavlja u njezinom životu.

U nizu fotografija koje prikazuju zajedničke trenutke, od opuštenih obiteljskih druženja i putovanja do elegantnih večernjih izlazaka, Jelena je otkrila slojevitost svog supruga i njihove veze. U opisu objave, Veljača ne štedi na riječima hvale, opisujući Turšića kao osobu koja u sebi spaja naizgled nespojive svjetove.

'Najdivniji stepdad patuljčici'

"Ne postoji osoba s kojom bih radije provodila život, ti duhoviti, veseli mangupe, u kojem živi i dečko s kvarta i predstojnik ureda predsjednika, i učenik koji markira i profesor", započela je svoju posvetu.

Posebno je istaknula njegovu ulogu u životu njezine kćeri Lene, nazvavši ga "nadivnijim stepdadom patuljčici", čime je dirnula mnoge pratitelje. Zahvalila mu je na podršci, ljubavi prema umjetnosti i životinjama te na ravnoteži između marljivog rada i opuštenosti koja ga karakterizira.

Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne, a komentari poput "Predivno.. Sretan rođendan" i "Predivni! Sretan rockas Viti!" potvrdili su da je Jelenina iskrenost pronašla put do srca publike.

U braku od 2021. godine

Podsjećamo, Jelena i Vito su sudbonosno 'da' izgovoril 12. lipnja 2021. godine. Vjenčanje se održalo u krugu obitelji i prijatelja u centru Zagreba, točnije u Botaničkom vrtu, a Veljači je ovo treći brak.

