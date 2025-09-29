Jelena Urukalo Pahljina o nekretninama i velikoj ljubavi: 'Pogledala sam ga u oči i znala da je onaj pravi'

Bivša manekenka i TV voditeljica Jelena Urukalo Pahljina (38) nakon dugogodišnjeg rada u medijima danas uspješno vodi svoju agenciju za nekretnine pod nazivom Revie u Rijeci. Kako nam je objasnila Jelena, razlog otvaranja svoje agencije je taj što je donijela odluku da želi slijediti svoju strast prema nekretninama koju je naslijedila od oca, vlasnika građevinske firme te majke koja je imala trgovinu mješovitom robom. Sa suprugom Kristianom Pahljinom koji joj je velika podrška u životu i poslu, Jelena je stvorila temelj za vlastiti uspjeh u ovom dinamičnom sektoru.

Iako je tek otvorila agenciju, Jelena je već dugo prisutna u svijetu nekretnina gdje s klijentima gradi dugoročne odnose pa nam je tako pričala o najčešćim željama klijenata. Također se osvrnula na ljubavni život, ali i na svoje kćeri Ilonu i Lotu. U nastavku pročitajte što nam je još rekla bivša manekenka.

Bili ste poznato TV lice, a danas vodite nešto drugačiji život. Koji je najveći razlog koji vas je odveo u svijet nekretnina?

Nekretnine su oduvijek moja strast. Moj tata je imao građevinsku firmu, a rasla sam gledajući stvaranje domova i sve što ima veze s tim, dok je mama imala dućan mješovite robe. A ja sam agent za nekretnine... Ima smisla.

Što vam je bio najveći izazov u toj promjeni i jeste li ikada posumnjali u to da ste napravili pravu stvar? Tko vam je najveća podrška u svemu?

Nije to bila promjena, samo me kao mlađu život odveo na drugu stranu pa sam u određenom trenutku odlučila da je vrijeme da se posvetim tome, kako sam i planirala prije. Nije slučajno i itekako je strast, kao i sve što radim. S obzirom na to da se time bavim dugo, nema sumnje da je to prava odluka za mene. Oduvijek imam podršku svih koji su mi bitni. Roditelji - moja mama je uvijek vjerni fan, a tata, iako više nije fizički s nama, osjećam da me čuva i prati. Suprug je uz mene od samog početka, kao i ja uz njega.

Najbitnije je kakvog partnera imate. Ako su vam ciljevi isti ili slični i ako se poštujete i razumijete, nema kraja.

Foto: Privatni Album

U radu s ljudima, što je to što vaši klijenti najviše potražuju po pitanju interijera?

Klijenti najviše traže prozračne, moderne interijere s puno prirodnog svjetla, otvorenim prostorima i prirodnim materijalima koji spajaju luksuz i udobnost.

Kako pristupate ljudima koji nisu sigurni što točno traže?

Kod klijenata koji nisu sasvim sigurni što žele, pristupam individualno i s puno strpljenja. Kroz razgovor, analizu njihovog životnog stila i prikaz inspirativnih primjera, zajedno dolazimo do vizije prostora koja odražava njihov karakter i želje.

Najneobičnija želja vašeg klijenta?

Nije bilo neobičnih želja, zaista su to sve "normalne" želje.

Iako ste tek sada otvorili vlastitu agenciju, već se neko vrijeme bavite prodajom nekretnina. Pamtite li neku situaciju s početaka koja vas i danas nasmije ili dirne?

Nasmije me kad se nađem s klijentima, a oni me prepoznaju pa prođe neko vrijeme razgovora koji više uopće nema veze s nekretninama, nego o nekim trenucima iz mog javnog života koji im je zanimljiv. Vrlo brzo se poslovni odnos pretvori u prijateljski, a to mi je baš super jer volim ljude pa komunikacija krene u prijateljskom smjeru. Naravno, tako je puno ljepše raditi.

Foto: Privatna Arhiva

Zaustavljaju li vas ljudi i dalje na ulici s pitanjima o prošlim danima? Ako da, koja su vam pitanja najdraža?

Ljudi se uvijek prisjete, ali nema pravila. Ovisi tko je što pratio o meni pa prema tome slijede i pitanja.

Jeste li i dalje u kontaktu s poznatim licima s domaće scene?

U kontaktu sam najviše kad je neko događanje tog tipa, inače je život danas takav da je svatko na nekoj svojoj strani, s nekima više, a s nekima manje.

Nedostaje li vam kamera i tempo života pred kamerama?

Kamera mi ne nedostaje jer i u ovom poslu puno snimam, a ovaj tempo života nije nimalo sporiji.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Kako danas izgleda vaš ljubavni život, uzevši u obzir da je prije dvije godine u vaš život stigla još jedna djevojčica?

Moj ljubavni život je nikad ljepši. Imam supruga za poželjeti, tu je puno poštovanja i ljubavi. Dobili smo kćer Lotu koja je trenutno stara godinu i pol. Imam stariju kćer Ilonu koja ima 11 godina, već je to cura i pol. Cure se slažu odlično, s obzirom na razliku u godinama, to je sjajno, sekice su to... Puno se vole.

Što vas najviše veseli kada ih gledate zajedno?

Kad ih gledam zajedno, najviše me veseli ta privrženost i ta sestrinska ljubav, iskrena i velika.

Kako vaš partner sudjeluje u roditeljstvu? Dijelite li obaveze ili nema pravila?

Moj partner je divan otac. Obaveze dijelimo ovisno o situaciji, ali ne postoji nešto da on ne može ili da ja ne mogu. Super smo tim.

Foto: Privatni Album

Kako ste znali da je on onaj pravi?

Znala sam da je pravi kad sam ga pogledala u oči, kao i on mene. Bilo je to malo drugačije i dublje, energija, duše su se prepoznale.

Foto: Privatni Album

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Gradonačelnik Pregrade pjeva s Jelenom Rozgom