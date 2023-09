Bivši srpski nogometaš Duško Tošić oglasio se na Instagramu zanimljivim citatom nakon što ga je supruga Jelena Karleuša u intervjuu spomenula u negativnom kontekstu. Objavio je citat Ive Andrića.

"Jadan je onaj koji mora nekoga poniziti da bi sebe uzdigao", piše u objavi bivšeg nogometaša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jelena je u intervjuu za Story govorila o braku s Duškom Tošićem.

"Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zacjeljuje. Samo sam se naučila živjeti s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaku sekundu života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji i pjesma 'Minut' na kraju kojom zahvaljujem svima! Sve to što sam nabrojila, učinilo me je ovako jakom", rekla je Jelena.