Rozga oduševila izgledom u Sarajevu, elegantna crna haljina nikoga nije ostavila ravnodušnim
Rozga je i ovaj put pokazala da zna kako izgledati glamurozno bez pretjerivanja
Jelena Rozga (48), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda, pojavila se na konferenciji za medije u sarajevskoj Vijećnici povodom javnog dočeka Nove godine i odmah privukla pažnju svojim elegantnim modnim izdanjem. Kratka crna haljina dugih rukava sa šljokičastim ovratnikom savršeno joj je pristajala, a kombinaciju je upotpunila crnim hulahopkama i klasičnim crnim cipelama.
Jednostavno, ali efektno izdanje
Rozga je još jednom pokazala da zna kako spojiti jednostavnost i glamur. Elegantna haljina naglasila je njezinu figuru, dok je decentni sjaj oko vrata dao dozu svečanosti primjereno nadolazećim blagdanima. Mnogi su se složili da je izgledala besprijekorno i vrlo sofisticirano.
Konferencija uoči velikog dočeka
Na konferenciji su se, uz Rozgu, obratili i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, direktor Sarajevske filharmonije Vedran Tuce te tehnički organizator događaja Nedim Srnja. Najavljeno je kako će javni doček Nove godine biti održan iza Sarajevo City Centra, a Rozga će zajedno s publikom i brojnim turistima uvesti Sarajevo u 2026. godinu.
Glazbeni spektakl za kraj godine
Uz Jelenu Rozgu, na dočeku će nastupiti i srbijanski pjevač Dženan Lončarević te domaći bend Divanhana. Organizatori su poručili da se radi o velikom glazbenom spektaklu koji bi Sarajevo trebao svrstati među najpoželjnije novogodišnje destinacije u regiji.
