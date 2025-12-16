Rozga oduševila izgledom u Sarajevu, elegantna crna haljina nikoga nije ostavila ravnodušnim

Jelena Rozga (48), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda, pojavila se na konferenciji za medije u sarajevskoj Vijećnici povodom javnog dočeka Nove godine i odmah privukla pažnju svojim elegantnim modnim izdanjem. Kratka crna haljina dugih rukava sa šljokičastim ovratnikom savršeno joj je pristajala, a kombinaciju je upotpunila crnim hulahopkama i klasičnim crnim cipelama.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Jednostavno, ali efektno izdanje

Rozga je još jednom pokazala da zna kako spojiti jednostavnost i glamur. Elegantna haljina naglasila je njezinu figuru, dok je decentni sjaj oko vrata dao dozu svečanosti primjereno nadolazećim blagdanima. Mnogi su se složili da je izgledala besprijekorno i vrlo sofisticirano.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Konferencija uoči velikog dočeka

Foto: Armin Durgut/pixsell

Na konferenciji su se, uz Rozgu, obratili i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, direktor Sarajevske filharmonije Vedran Tuce te tehnički organizator događaja Nedim Srnja. Najavljeno je kako će javni doček Nove godine biti održan iza Sarajevo City Centra, a Rozga će zajedno s publikom i brojnim turistima uvesti Sarajevo u 2026. godinu.

Glazbeni spektakl za kraj godine

Uz Jelenu Rozgu, na dočeku će nastupiti i srbijanski pjevač Dženan Lončarević te domaći bend Divanhana. Organizatori su poručili da se radi o velikom glazbenom spektaklu koji bi Sarajevo trebao svrstati među najpoželjnije novogodišnje destinacije u regiji.

