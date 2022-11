Splitska pjevačica Jelena Rozga u ponedjeljak je u hotelu Esplanade predstavila album "Minut srca tvog", koji je objedinio 19 pjesama koje su obilježile njezin život i karijeru. Jelena se grupi Magazin pridružila kao 19-godišnjakinja i rado se prisjeća svojih početaka.

"Pjevati u Magazinu bilo je ispunjenje svih mojih snova i to je jedan lijep period u mom životu. U deset godina u grupi Magazin sam zaista puno naučila, što treba, a što ne treba. Kada sam 2006. otišla u solo karijeru možda mi je bilo puno teže, ali je također bilo najljepše. I u onim trenucima kad sam, realno, imala ispred sebe 20 ljudi. Netko bi na mom mjestu vjerojatno odustao i počeo se baviti nečim drugim. Ja sam se borila i borba me dovela do svega ovoga večeras", rekla je pjevačica za Gloriju.

Teško joj je odabrati najdražu pjesmu jer to ovisi o trenutku u kojem se nalazi.

"Jedan dan mi je najdraža ‘Ginem‘, drugi dan ‘Minut srca tvog‘, treći dan ‘Cirkus‘. Sve ovisi o mom raspoloženju. Svih 19 pjesama koje se nalaze na albumu su zaista predivne, ali ja bi dodala još deset, petnaest sigurno, ali onda bi ga završila 2024. vjerojatno, ili nikad", kazala je.

'Uvijek može bolje'

Sebe opisuje kao perfekcionist i voli da je sve točno "u milimetar". Vodi se ono da "uvijek može bolje".

"Mene treba onako doslovno potjerati iz studija, reći mi: ‘Hajde, izlazi pa se vrati sutra ili ne dolazi deset dana dok mi to ne završimo sve‘. Ja sam puno naučila radeći na ovom albumu, napredovala sam pjevački, to nekako mogu bez problema reći", tvrdi Jelena.

U Jeleninoj diskografiji postoje pjesme za koje bi voljela da nikada nije snimila, a jedna od njih je pjesma "Obožavam".

"To je ona ‘burek i tople krafne‘, ta mi prva padne napamet. Ima vjerojatno još koja, ali nema puno takvih", otkrila je.

Na pitanje smatra li kako bi joj bilo lakše u životu da uz sebe ima muškarca, Jelena je odgovorila: "Tko je rekao da nemam?".

O Matiji Cveku s kojim je surađivala na albumu ima samo riječi hvale i tvrdi da su odmah kliknuli, no odbacuje šuškanja o njihovoj navodnoj romansi.

"Jednostavno gluposti. Snimiš s nekim duet, napraviš nešto lijepo i odmah si u vezi. Samo mahnem ovako rukom i to je to! Idem dalje. Matija je divan, on je moj prijatelj i stvarno smo napravili divan posao nas dvoje", istaknula je Rozga.

Također, povezivalo ju se i s kuharom Ivanom Pažaninom, ona tvrdi da između njih nema privlačnosti:

"Ivan i ja smo iz istog grada i to je to, otprilike kao i s Matijom. Viđamo se tu i tamo, iako sad kako sam u Zagrebu nikog ni ne viđam."

Trema pred koncert

Jelena se trenutno priprema za veliki koncert u Areni Zagreb koji je već gotovo rasprodan i očekuje da će tog 17. prosinca imati veliku tremu:

"Zaista je velika produkcija ovaj put. Moja publika to zaslužuje, najbolje od mene, da na bini bude sve naj, naj, naj! I aranžmani, i plesači, i produkcija, i svjetlo, i kostimi, koje mi radi Envy Room."

Jelena tvrdi da nema razlike između Jelene na sceni i Jelene u privatnom životu. Kaže da jedino nije sređena, nema frizuru, uglavnom nosi repić i nema puno šminke. "Sve je isto", kaže.

Zbog svih obaveze i nadolazeće turneje, Jelena je bila jako zabrinuta za svoje zdravlje. Zbog stresa i pretrpanog rasporeda Jeleni su se posljednjih godina javili problemi sa srcem i štitnjačom.

"S obzirom na to da radim na dva projekta u isto vrijeme, strašno sam se bojala kako će to podnijeti moja štitnjača i moje srce. Međutim dobro sam, zdravlje je dobro trenutno, ne osjećam nikakve tegobe, štitnjača me sluša. Čim osjetim da me guši, vadim krv, hormone, da vidimo što se treba napraviti. Naravno, sve to prijavim svom endokrinologu koji mi mijenja terapiju, ali već sam duže vrijeme na istoj terapiji", rekla je Jelena.

Problemi sa zdravljem

Otkrila je da joj je nedavno pozlilo pa je otišla na pregled.

"Imala sam jedan lošiji dan, došlo mi je zlo i onda sam otišla pregledati svoje srce. Moje srce je zdravo, sve je hvala Bogu dobro. Samo stres i valjda premor", objasnila je.

Između Zagreba i Splita, uvijek bira Split.

"Uvijek će odgovor biti Split. To je moj dom, ja sam Splićanka, tamo su moji roditelji, prijatelji. Ja sam godinama u Zagrebu, ovdje sam išla i u školu, ali nekako sam najsretnija kad sam kod kuće", istaknula je.

Pjevačica je imala problema s uhodama i priznaje da se i dalje boji te joj nije nimalo svejedno sama šetati noću u kasnim satima.

"Uvijek gledam preko ramena, pogotovo kad se vraćam s neke probe ili iz studija, uvijek pazim da me netko ne prati. To su stvari koje su mi se događale duži niz godina. Imala sam problema ne s jednim, nego s raznim ljudima. Nije mi svejedno i nikad mi neće biti, nikad neću mirna moći šetati gradom. Naravno, to niti ne radim. Trudim se da u neko normalno vrijeme prošetam sa psićem. Ako je kasno uvijek me netko otprati do kuće", tvrdi.