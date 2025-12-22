FREEMAIL
SKRIVALA OD JAVNOSTI /

Jelena Rozga otkrila s kakvom se agonijom suočila: 'Izdržala sam jer sam imala vas'

Foto: David Jerkovic/pixsell

Tek nakon nastupa otkrila je da joj večer nije bila nimalo laka. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju pozitivnog testa na gripu i iskreno priznala da se borila s bolešću

22.12.2025.
12:25
Hot.hr
David Jerkovic/pixsell
Jelena Rozga (48) proteklog je vikenda nastupila na Adventu u Zaboku i još jednom pokazala zašto je jedna od najomiljenijih domaćih pjevačica. Unatoč zimskim temperaturama, Rozga je energičnim i emotivnim koncertom zagrijala zabočki Trg Ksavera Šandora Đalskog, a publika joj je uzvratila pjevanjem uglas i gromoglasnim pljeskom.

Tek nakon nastupa otkrila je da joj večer nije bila nimalo laka. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju pozitivnog testa na gripu i iskreno priznala da se borila s bolešću.

Foto: Instagram Story

„Ni mene nije zaobišla gripa, ali sinoć sam izdržala jer sam imala vas. Hvala, Zabok“, poručila je Rozga, dirnuvši brojne obožavatelje koji su joj u komentarima poželjeli brz oporavak.

Godinama ima problema sa štitnjačom

Osim gripe, Jelena već godinama otvoreno govori i o zdravstvenim problemima sa štitnjačom. Pjevačici je dijagnosticirana hipertireoza – stanje pojačanog lučenja hormona štitnjače, koje najčešće pogađa žene između 20. i 50. godine života.

„Potkraj 2006. godine osjetila sam velike promjene na tijelu – pretjerani umor, gubitak težine i probleme s kožom. To je bilo razdoblje kada sam napustila Magazin i započela solo karijeru. Odlučila sam sve provjeriti i tada mi je dijagnosticirana hipertireoza“, ispričala je ranije.

Rozga je otkrila i da svaki dan započinje uz hormonsku terapiju, koja joj pomaže držati bolest pod kontrolom. Unatoč zdravstvenim izazovima, ne odustaje od nastupa i publike, a njezin koncert u Zaboku još je jedan dokaz profesionalnosti, snage i ljubavi prema glazbi – čak i kada tijelo kaže da bi trebalo stati.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Važna ceremonija u katedrali prije dolaska vjernika: Crkva ovo propisuje u posebnim slučajevima

Jelena RozgaNastupGripa
