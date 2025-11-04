Novo kulturno poglavlje, novi it-par: Jelena Perčin i Ante Gelo ukrali show na događaju sezone

Otvorenje HNK2, najsuvremenije kazališne dvorane u Hrvatskoj, pretvorilo se u pravi kulturni spektakl i jedno od najvažnijih društvenih događanja godine.

Povijesni trenutak za domaću kulturu okupio je brojne umjetnike, poznate osobe i predstavnike javnog života – no najveću pozornost okupljenih privukli su Ante Gelo (50) i Jelena Perčin (44), koji su zajedno stigli na crveni tepih.

Poznati glazbenik i cijenjena glumica, koji više ne skrivaju svoju bliskost, pojavili su se u usklađenim crnim elegantnim izdanjima, odišući profinjenošću i skladom. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo – pogledima su ih pratili gotovo svi prisutni, a njihovi osmijesi jasno su otkrivali koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

Svečani program pod nazivom "Slava umjetnosti 2.0" simbolično je spojio tradiciju i suvremenost te predstavio HNK2 kao novu eru hrvatskog kazališta. Moderna dvorana, opremljena najnaprednijom tehnologijom i kapacitetom za tristotinjak gledatelja, označava veliki iskorak za kulturnu scenu.

Jelena i Ante i ranije su potvrđivali svoju vezu javnim pojavljivanjima, a zajednički dolazak na ovako značajan događaj pokazuje ne samo njihovu međusobnu povezanost, već i strast prema umjetnosti.

