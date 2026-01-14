Jelena Perčin otkrila na čemu će uvijek biti zahvalna: 'Bila sam privilegirana po tom pitanju'

U Zagrebu je sinoć održano peto izdanje gala manifestacije Timeless Beauty, projekta koji slavi bezvremensku ljepotu, snagu i životne priče iznimnih žena iz različitih područja javnog i profesionalnog djelovanja. Večer je okupila brojne uzvanike iz svijeta medija, umjetnosti, mode, sporta i poduzetništva, a program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina.

Središnji dio večeri bila je dodjela nagrada Timeless Beauty, uz emotivne video-priloge i glazbene prijelaze, tijekom kojih su predstavljene laureatkinje – žene koje su svojim radom, hrabrošću i ustrajnošću ostavile snažan trag u društvu.

Među nagrađenima bila je i glumica Jelena Perčin (44), zvijezda RTL-ovih serija "Sjene prošlosti" i "Divlje pčele", koja je za Net.hr otkrila što za nju znači biti snažna žena, ali i koje žene iz njezinog života su joj najveća inspiracija.

'Žene u mojoj obitelji su mi bile velika inspiracija'

"Pa znate što, ja nekako ne razmišljam puno o tome. Možda je to netko tko se nosi sa životnim okolnostima i možda je to za mene definicija snažne žene, ona koja hrabro nosi svoj život", kazala nam je na početku glumica koja je otkrila i odakle crpi samopuzdanje.

"Pa zapravo crpim iz svojih najbližih. Sigurno iz obitelji iz prijatelja", istaknula je Jelena kojoj su upravo žene iz obitelji najveća inspiracija u životu.

"Mislim, postoji puno žena koje su mi inspiracija. Žene u mojoj obitelji su mi jako bile inspiracije, moje bake i moja mama, moja kći najstarija mi je inspiracija, također ova srednja... Stvarno sam bila okružena ženama i odgajale su me žene koje su baš onako posebni primjeri i hrabrosti i nekako neke individualnosti. Baš sam evo bila privilegirana po tom pitanju", rekla je za Net.hr.

Ljepota se mjeri snagom karaktera

Inače, peto izdanje dodjele prestižne hrvatske nagrade Timeless Beauty ponovno je potvrdilo da prava ljepota nema rok trajanja, ne mjeri se godinama, već snagom karaktera, ostvarenim snovima i tragom koji ostavljamo iza sebe. Osim Jelene Perčin, na popisu ovogodišnjih dobitnica našle su se i televizijske urednice i voditeljice Ivana Petrović i Ivana Ivanda Rožić, olimpijka Sandra Elkasević, glazbena zvijezda Hanka Paldum, dok je posebno priznanje za hrabru ženu pripalo Maji Drobnjaković koja je nakon amputacije potkoljenice zbog zloćudnog tumora svima nama pokazala što znači biti jaka i sposobna žena.

