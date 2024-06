Jelena Karleuša nedavno je bila predsjednica žirija izbora za Miss Srbije, a za tu prigodu odabrala je look koji podsjeća na Marilyn Monroe.

Tom je prilikom za novinare potvrdila da je u procesu razvoda od Duška Tošića, a sada je na Instagramu otvorila dušu i napisala kako se osjeća.

"Najopasnije žene su one koje ne ovise od tuđem mišljenju, potvrdi, novcu, dozvoli. Takve ne traže ljubav, ljubav traži njih i nisu romantične. One ne plaču, ali se i ne smiju, osim kad ih pitaju o sreći. Njih život ne iznenađuje i ne plaši. U apsolutnoj kontroli emocija one su spremne doživjeti i preživjeti sve, a da ni jednog trenutka ne budu žrtve. Njima ništa ne presijeca dah niti ubrzava puls. Takve žene na emociju gledaju kao na slabost i naivnost, a tuđu mržnju pretvaraju u vlastito gorivo. Takve se ne boje smrti jer će tek tad zauvijek živjeti slobodno", napisala je srpska zvijezda uz fotografiju.

Karleuša se za Tošića udala 2008. godine. Imaju dvije kćeri, Niku i Atinu. Jeleni je to drugi brak.

