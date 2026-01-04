FREEMAIL
NIJE GA ŠTEDJELA /

Srpska pjevačica oštro oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Jedna budalaština i šizofrenija'

Srpska pjevačica oštro oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Jedna budalaština i šizofrenija'
Foto: Pixsell

Jelena Karleuša javno je prokomentirala mladog glazbenika i oštro osudila njegove postupke

4.1.2026.
13:12
Hot.hr
Pixsell
Srpska pjevačica Jelena Karleuša (47), poznata po provokativnom nastupu i kontroverznim izjavama, ponovo je izazvala pažnju javnosti. Samo dan nakon što su mediji pisali o navodnom neuspjehu njenog koncerta u Vrnjačkoj Banji, na Instagramu je osvanula snimka koja je izazvala brojne reakcije.

U kratkom videu, Karleuša se nalazi u studiju televizijske emisije i komentira mladog glazbenika Jakova Jozinovića (20), iznoseći oštru kritiku. Prvo je navela kako je u svoju karijeru koja traje tri desetljeća uložila milijune, a potom je 'oplela' po hrvatskom pjevaču koji je u posljednjih nekoliko mjeseci postao viralni hit. 

"Ja na to gledam kao jednu budalaštinu i šizofreniju. Netko pokupi sve moje najveće hitove, ne moje, od svih najvećih zvijezda pokupi sve najveće hitove bez da nekog pita, bez da nekome plati i bez da dobije bilo kakvu dozvolu. Napravi koncert, naplati karte ljudima za tuđi rad, otpjeva i pohvali se velikim uspjehom. To je onda karaoke party. To možemo nazvati nekakvim tributeom nekih najvećih zvijezda i najvećih hitova'', rekla je pjevačica u emisiji In3gantno. 

No, tu se nije zaustavila. ''To je kao da sam ja sad dizajner i uzmem najbolje dizajnerske komade od Balenciage, Versacea, Jean Paul Gaultiera, Muglera... Stavim sve u jednu reviju i kažem pogledajte kakav sam ja dizajner i moju kolekciju. Svi bi mi se smijali'', dodala je Karleuša. 

Srpska pjevačica oštro oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Jedna budalaština i šizofrenija'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Za kraj je zamolila mlade glazbenike da poštuju one koji su napravili velike hitove. "To je apsolutno isto kao i kada neki mladi pjevač pokupi najveće hitove koje su pjevači našli, otpjevali, promovirali, uložili mnogo toga i napravili velike hitove. I netko to uzme bez da pita, bez da plati... Potpuna budalaština. Ja vas molim da poštujete pjevače koji su napravili te velike hitove", zaključila je Karleuša. 

Jakov JozinovićJelena KarleusaKritika
