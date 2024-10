Jelena Karleuša: 'Neki izvođači skaču s trećeg kata. Ja bih i to preživjela'

Srpska pop pjevačica Jelena Karleuša (46) za vikend je održala koncert u sklopu svoje turneje "Alfa i Omega" u prepunoj Areni "Jane Sandanski" u Skoplju. Koncert je bio pun energije, koreografije i vizualnih efekata, no nije prošao bez izazova. U razgovoru za Republika.rs, Jelena je otkrila kako su je fizički napori tijekom nastupa gotovo doveli do iscrpljenosti, a tijekom istog je zadobila i ozljedu glave.

"Nosila sam kacigu koja mi je potpuno raskrvarila glavu, bila sam sva krvava… Kristali su oštri i posjeku te, ali ja imam nevjerojatnu samokontrolu i koncentraciju da zanemarim bol i posvetim se publici", rekla je Karleuša. "Vidim da neki svjetski izvođači skaču s trećeg kata, drogiraju se… A ja sam samo luda. Možda i nisam luda, već samo volim ovo što radim. To ne znači da to i mene u budućnosti neće zadesiti. Mada, kako ide, ja bih i to preživjela."

Foto: Radule Perisic/ATAImages/PIXSELL

'Poslije svakog koncerta napravim invalida od sebe'

Unatoč izazovima, Jelena je istaknula kako se uvijek trudi pružiti publici vrhunski doživljaj, kritizirajući kolege koji ulažu minimalan trud u produkciju. Naglasila je da njezini koncerti osim pjevanja, imaju i kompleksne scenske nastupe s kostimima, koreografijom i spektakularnom produkcijom, jer publika uvijek traži više, ali je priznala i koliko ju je posljednji nastup iscrpio, upravo zbog kostima koji je nosila i ozlijede koju je zadobila.

"Vidjela sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osjetila sam da je nešto puklo, ali sam to ignorirala i molila se da nitko to nije primijetio. Zapravo, sve se vidi i sve se to događa, to je live show. Pucaju kostimi, štikle, čarape… Toliko sam bila umorna nakon koncerta da su me doslovno iznijeli van. Imali smo problem sa šljemom, koji mi se urezao u čelo, ali nije tu samo šljem bio problem. U jednom dijelu koncerta nosim pretežak dio kostima zbog kojeg sam danas sva u podljevima oko vrata i po ramenima. Uvijek poludim što poslije svakog koncerta napravim invalida od sebe", rekla je pjevačica za srpski medij.

Podsjetimo, ovo nije prvi puta da je Jelena progovorila o ozljedama jer je nedavno govorila o fizičkim ozljedama koje je trpjela u braku s nogometašem Duškom Tošićem s kojim se nedavno i službeno razvela.

"Zvala sam ja 92! Nekoliko puta sam bila primorana zvati policiju i to je bilo onda kad netko ne može više verbalno ukrotiti te pa onda kreneš glavom kroz zid i onda… Teške su to teme. Ono što hoću kazati svakoj ženi: Nitko ne smije dići ruku na jednu ženu, i ona, onog momenta ako plače zbog muškarca… Nitko nije vrijedan ni jedne ženske suze, koju muškarci olako shvaćaju. To su bolne suze i ako plačete zbog nekog, to nije ljubav, to je agonija", priznala je Jelena u emisiji "4 i po žene".

