Jelena Karleuša nikad iskrenije o fizičkom nasilju koje je pretrpjela od Duška

Srpska pop zvijezda, Jelena Karleuša, nedavno se i službeno razvela od nogometaša Duška Tošića, nakon dugotrajne sudske borbe. Sada kada su se stvari malo smirile, odlučila je za srpske medije otkriti sve o fizičkom nasilju koje je trpila u braku, zbog kojeg je više puta morala i obratiti se policiji.

"Zvala sam ja 92! Nekoliko puta sam bila primorana zvati policiju i to je bilo onda kad netko ne može više verbalno ukrotiti te pa onda kreneš glavom kroz zid i onda… Teške su to teme. Ono što hoću kazati svakoj ženi: Nitko ne smije dići ruku na jednu ženu, i ona, onog momenta ako plače zbog muškarca… Nitko nije vrijedan ni jedne ženske suze, koju muškarci olako shvaćaju. To su bolne suze i ako plačete zbog nekog, to nije ljubav, to je agonija", priznala je Jelena u emisiji "4 i po žene".

"Svaki put kad sam pozivala policiju, istog trenutka sam se pokajala. Prije njih je dolazila novinarska ekipa, pa sam s njima čekala policajce, koji su me pitali da se fotografiraju sa mnom i Duškom. I ja sam se fotografirala. Ja onda pitam: 'Duško, hoćeš li se doći fotografirati'. Smiješno je, moj život je cirkus. Dolazilo je i do fizičkih sukoba. Smatram da onog momenta kad muškarac digne ruku na ženu, da tu nema nikakve ljubavi. Jednom kad digne, dići će opet i opet. Ja nisam netko tko se treba fizički obračunavati s nekim koga volim. Tu je za mene stvar završena. Ja kad pozovem policiju, to je došlo do krajnjih granica, a ja sam hrabra žena", zaključila je.

Podsjetimo, Karleuša je Tošića za psihičko nasilje zadnji put prijavila u lipnju ove godine. Policija je navodno nakon prijave izašla na teren te su Karleušu zatekli s prijateljem. Oni su ispričali da joj je Tošić došao u kuću, od koje ima ključ, te da je navodno bio alkoholiziran.

Prijatelja pjevačice navodno je uhvatio za vrat te ga nekoliko puta udario po glavi i tijelu. Jelena ih je pokušala razdvojiti, a bivši suprug tada ju je navodno počupao za kosu i udario nekoliko puta po glavi i tijelu, izvjestio je tada Kurir.

