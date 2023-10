Jelena Đoković (37), supruga tenisača Novaka Đokovića (36) je nedavno bila gošća u emisiji "Kec na jedanaest" te je progovorila o odgoju djece i naglasila koliko je bitno razgovarati s njima.

Dijete će izgubiti povjerenje

"Nije neophodno da se dogodi rat ili Holokaust pa da pričamo o traumi. Djeca svakodnevno doživljavaju neke stresne situacije koje postaju traumatične za njih, ukoliko su usamljeni u tome. Ukoliko roditelji ne shvaćaju ozbiljno dijete koje ima problem, sve manje će to dijete kasnije dolaziti kod roditelja i povjeravati se jer počinje gubiti povjerenje", ispričala je Jelena.

Foto: instagram

Ističe da postavljanje granica u roditeljstvu ima ključnu ulogu. To treba biti poštovanje i razumijevanje, a ne kažnjavanje ili ucjenjivanje.

"Djetetu trebaju granice jer to znači ljubav, vodstvo, povezanost, osjećanje situacije. Ako se na lijep način postavi granica djetetu, ne pričamo o etiketiranju, kažnjavanju, prijetnjama, ucijenjivanju, pričamo o zdravom odraslom čovjeku, koji je sebe doveo u red da može odgovoriti na potrebe djeteta. Nemamo puno zdravih odraslih ljudi koji imaju vremena za sebe, da bi mogli onda kada sebe zbrinu, da se pozabave djetetom. Mi smo kao društvo posustali u zbrinjavanju obitelji", rekla je.

'Ja nisam savršen roditelj'

Jelena razmatra izazove roditeljstva u suvremenom društvu i pita se kako roditelj danas može istovremeno biti autoritet, prijatelj svom djetetu i reći mu istinu u vremenima kada mnogi lažu. Ističe da nema jednostavnog odgovora na to pitanje jer postoje mnoga različita mišljenja i teorije o roditeljstvu.

Foto: instagram

"Hoće li moja djeca reći da imaju traume? I te kako jer ni ja nisam savršen roditelj i baš lovim sebe u gomili situacija gdje bih mogla mnogo bolje postupiti. Mislim da su to jako dobri trenuci, kada me djeca u stvari postave na mjesto", rekla je Jelena.

'Jako me zaboljelo'

Jelena i Novak u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju kći Taru i sina Stefana. Oni su, kako kaže, posve različiti, Tara ima izrazito jak karakter, dok je Stefan malo mirniji.

Foto: Instagram Jelena i Novak Đoković

"Moja djeca su toliko različita, još od rođenja. Kada sam sa Stefanom prvi put postala majka, on je, mogu reći, bio baš mučeno dijete. Imao je mamu koja je mislila da je cijelu teoriju savladala, a onda kada se desila praksa, došlo je do umora, neizvjesnosti i da je svaka greška koju napravim, kao smak svijeta. Prvo dijete obično nastrada. Već do drugog djeteta sam malo napredovala", priznala je.

Ona i kćer se često ne slažu, a prepričala je i "svađu" koju su imale nedavno, piše Kurir.

"Posvađale smo se prije spavanja jer ona neće ići u krevet kada joj kažem da ide spavati. Meni to ne odgovara jer to je rutina i znamo kada se ide na spavanje i sada ja tebe trebam juriti. Ona tada namjerno obuje role po kući i vozi se. U mojoj glavi je to nedopustivo, da se role voze po kući. Na kraju smo sjedile i ona je meni rekla 'Ti nisi moja mama. Izađi iz kupaone', pošto sam joj rekla da opere zube", ispričala je Jelena i rekla kako je Tara tada bila ljuta na nju.

"Onda je bila jako ljuta na mene i između ostalog i rečenica da joj nisam mama, što je mene jako zaboljela, ali na kraju se pomirimo i ona je zaspala u mom naručju", otkrila je.

Vodi zdrav život

Podsjetimo, Jelena posvećuje puno vremena vježbanju i njegovanju dobrog izgleda, a ranije je otkrila što joj najviše pomaže u tome. Godinama se pridržava strogih pravila prehrane, a rezultati su itekako vidljivi.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"U određenim fazama u životu bilo mi je važnije da hranim svoj mozak znanjem, prije nego tijelo energijom. Jela sam pizze, tjestenine, hamburgere i sendviče, kao i slatkiše. Bez salate, ali s puno voća. Sjećam se da sam mislila da su salate za ljude koji žele da smršavjeti, a s obzirom na to da sam bila mršava, uvijek sam smatrala da mi je potrebna 'teža' hrana da bih se opskrbila energijom. Smiješno je to što sam hranu dijelila u dviije grupe: onu koja stvara celulit i onu koja ne stvara celulit", rekla je ranije za Kurir.

