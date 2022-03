Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle godinama su zajedno, ali nikako da stanu pred oltar. 2021. ovaj par je ponovno morao otkazati vjenčanje zbog pandemije koronavirusa. Njihova veza godina je opstala zbog luckastog karaktera koji dijeli ovaj simpatični dvojac. Jednom je prilikom Ivanka za IN magazin otkrila da je Mrle zapravo veliki čistunac: "To je problem, ja nisam. Ja sam ok, a on je baš hotelske postavke. Ne uzima on metlu kao inicijalno, nego poslije mene popravlja, nalazi greške. To je ovaj Mrle kojeg ne morate upoznati", otkrila je pjevačica, a Mrle se nadovezao: "Ona stalno hoće čistiti, ne da meni i onda ja moram popravljat".