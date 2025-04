Jedan od najpoznatijih i najzgodnijih meksičkih glumaca pušten nakon noći u zatvoru

Kubansko-američki glumac William Levy (44), kod nas najpoznatiji po ulozi u telenoveli "Oprezno s anđelom", uhićen je u ponedjeljak navečer u Westonu na Floridi, a dan kasnije pušten uz jamčevinu od 500 dolara. Prema službenim podacima, 44-godišnjeg glumca privela je policija okruga Broward pod optužbama za narušavanje javnog reda i mira pod utjecajem alkohola te pokušaj nedopuštenog ulaska na privatni posjed, prenosi El País.

Uhićenje se dogodilo 14. travnja, a Levy je potom priveden u županijski pritvor. U zapisniku o uhićenju, do kojeg je došao El País, navodi se da je incident započeo u argentinskom restoranu Baires Grill u Westonu, gdje je glumac bio u društvu prijatelja.

Prema tvrdnjama izvora bliskih glumcu, Levy je odlučio počastiti društvo rundom pića, no, kako se navodi, na kraju je platio piće za gotovo stotinu ljudi. Kada je stigao račun, navodno je došlo do sukoba s upraviteljem restorana, a u metežu je Levy odgurnuo treću osobu koja je pokušala smiriti situaciju. Glumac je potom izbačen iz objekta. Ubrzo nakon toga pokušao se vratiti unutra jer je zaboravio mobitel, no osoblje restorana pozvalo je policiju koja ga je potom uhitila.

Levy je dan nakon uhićenja, uz odvjetničku pratnju, izašao pred suca u kratkom ročištu koje je trajalo jedva minutu. Za svaku optužbu određen mu je iznos jamčevine od 250 dolara, nakon čega je pušten na slobodu do daljnjeg sudskog postupka. Njegovi predstavnici za sada nisu komentirali cijeli slučaj.

Po izlasku iz pritvora, Levy se obratio okupljenim novinarima i odbacio verziju događaja koju su prenijeli mediji.

"Bio sam s članom tima na piću, kao što to često radimo, kada se on posvađao s jednom osobom. Upleo sam se samo kako bih spriječio daljnju eskalaciju, ali sam na kraju ja bio taj koji je završio s lisicama", rekao je glumac i dodao: "Pokušao sam cijelo vrijeme ostati smiren. Na kraju sam ja morao otići".

Prema zakonima Floride, kazna za ometanje javnog reda i mira pod utjecajem alkohola može uključivati do 60 dana zatvora i novčanu kaznu od 500 dolara, tvrde pravni stručnjaci koje su kontaktirali američki mediji.

Foto: Instagram Poznato je da je glumac godinama varao svoju suprugu s kolegicama sa seta, no kada je izbio skandal 2010., Levy se polako povukao sa scene. Strani mediji raspisali su se o seksualnom skandalu glumca, koji je optužen da je prisilio 17-godišnjakinju da mu pruži oralni seks u hotelskoj sobi. Levy je podnio protutužbu za iznudu i klevetu, rekavši da mu je rečeno da ima 19 godina i da su djevojka i njezina majka od njega tražili novac kako ne bi iznijeli priču novinarima...

Iako je još prije tri godine bio jedan od najpopularnijih latino glumaca s brojnim naslovnicama i reklamnim kampanjama, Levy je u posljednje vrijeme znatno manje prisutan u medijima. Njegov ambiciozni projekt iz 2023., miniserija "Montecristo", u kojoj je tumačio naslovnu ulogu, nije postigao očekivani uspjeh. Potom se vratio telenovelama i između 2023. i 2024. glumio u gotovo stotinu epizoda meksičke sapunice "Vuelve a mí". Trenutno ima tri projekta u postprodukciji.

