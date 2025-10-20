Je li si s ovim presudila? Williama i Kate šokirala glasina o Meghan: 'Učinila je nezamislivo'

Prema navodima britanskih medija, princ William (43) i princeza Kate Middleton (43) navodno su bili zatečeni pričama koje su kružile o ponašanju Meghan Markle (44) uoči njezina vjenčanja s princem Harryjem (41) 2018. godine.

Kako prenosi The Express, u to se vrijeme unutar kraljevskog dvora govorilo da je Meghan navodno povisila ton na jednog zaposlenika palače zbog odgode službene objave. Iako su Meghan i Harry napustili svoje kraljevske dužnosti 2020., izvori tvrde da su prve napetosti u odnosima između dva para počele mnogo ranije.

Jedan od najpoznatijih sukoba dogodio se upravo prije vjenčanja, kada su mediji izvještavali o nesporazumu između Kate i Meghan oko haljine za djeveruše. No, prema tvrdnjama iz knjige The Palace Papers autorice Tine Brown, i William i Kate navodno su postali sumnjičavi prema Meghan nakon što su čuli priče o njezinu navodnom sukobu s osobljem.

"Došlo je do neugodnog incidenta tijekom priprema za vjenčanje, kada je Meghan navodno vikala na mlađeg zaposlenika zbog objave koja se vremenski preklapala s planovima druge članice kraljevske obitelji", navodi Brown.

Insajder koji je razgovarao s autoricom, a bio je blizak i pokojnoj princezi Diani, istaknuo je da Meghan nije zlostavljala zaposlenika, ali da takav ton "nikada prije nije bio uobičajen među članovima kraljevske obitelji".

Meghan Markle je demantirala sve dosadašnje optužbe

Inače, ovo nije prvi put da se Meghan suočila s optužbama o neprikladnom ponašanju prema osoblju, no vojvotkinja od Sussexa sve je dosadašnje navode odlučno demantirala.

U međuvremenu, odnosi između braće i njihovih supruga, koji su nekoć bili bliski, u potpunosti su zahladili nakon odlaska Harryja i Meghan iz kraljevske obitelji. Danas, prema pisanju britanskih tabloida, princ William i princ Harry navodno gotovo uopće ne komuniciraju, a razdor između njih čini se dubljim nego ikad.

