Je li ovo zaista Ena? Dikan podijelio fotografiju kipa svoje supruge i izazvao burne reakcije

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) redovito dijeli objave na društvenim mrežama, komentirajući aktualna događanja i kulturne teme. No, posljednja objava izazvala je pravu buru među njegovim pratiteljima.

Naime, Radeljak je podijelio fotografiju kipa u zagrebačkom HNK-u, uz komentar da se radi o njegovoj pokojnoj supruzi, glumici Eni Begović.

"Ena Begović Radeljak. Jedva sam je prepoznao u foajeu HNK Zagreba," napisao je Dikan.

Lavina reakcija

Brojni pratitelji tvrde kako kip nema veze s Enom Begović te da je autor, očigledno, promašio poantu.

"Ovo nema veze s njom. Sram ih bilo i autora, a bogme i HNK," pisali su u komentarima; "Užasno! Jednu divnu, lijepu, profinjenu damu prikazati i unakaziti ovim kipom! Je li ovo neka šala?"; "Nema ovo veze s ničim, a s Enom najmanje,", "Zašto se ti umjetnici moraju sramiti? Pa di je njezina duga kosa?", "Bez veze, meni je promašio poantu," nizali su se komentari.

Podsjetimo, Dikan i Ena su se vjenčali 2000. godine, a iste godine u srpnju dobili su kćerkicu Lanu. No, mjesec i pol kasnije Ena je preminula u prometnoj nesreći kod Brača.

