Je li ovo ista osoba? Bivša misica otišla pod nož u Tursku pa promijenila izgled

Annie Šukunda proslavila se 2017. godine nakon što je ponijela lentu Miss Supranational, a iako je iza nje dugogodišnja manekenska karijera, bivša misica prije nekoliko godina našla se u žiži javnosti nakon što je kompletno promijenila fizički izgled. Kada je riječ o zahvatima, Annie je, priznala je svojedobno, korigirala nos, potom je radila mid facelift, napravila je chick lift, cat eye i lip lift. Također, možemo primijetiti kako je promijenila i frizuru, a tijelo ukrasila brojnim tetovažama. U svibnju 2021. udala se za 13 godina starijeg Miroslava Gavrilovića, a vjenčanicu je tražila pred kamerama RTL-a. Iako je, sudeći po društvenim mrežama, izgledalo kao da između Annie i Miroslava cvjetaju ruže, početkom godine pojavile su se glasine da se par razvodi. O razlozima zbog kojih je došlo do razvoda nije željela govoriti, ali je otkrila kako su nagađanja istinita. Na Instagramu je pobrisala sve fotografije s bivšim suprugom, a i maknula je njegovo prezime. Bivša misica svojedobno je za RTL otkrila kako postoji mogućnost da profesionalno zaigra šah. "Sada me interesira da se vratim profesionalnom šahu i da postanem ponovno pasionirani igrač šaha. Smatram da imam mota, ono što se kaže, da sam nebrušeni dijamant, ali budemo vidjeli. Za početak očeva škola - on inače ima školu šaha. Dvoje djece koje je trenirao su postali prvaci Hrvatske. S obzirom na gene, mislim da je vrijeme da se vratim ocu i da sada trenira svoje dijete", rekla je Annie prije nekoliko godina. Kako danas izgleda bivša manekenka, a kako je izgledala na početku karijere - pogledajte u našoj galeriji.