Je li Anđela najzgodnija WAG-sica? Dobila dijete s bivšim Dinamovcem i ljubila zločestog Balotellija

Anđela je poznata i kao WAG-sica bez dlake na jeziku, a mediji su 2022. godine pisali o virtualnom ratu s manekenkom Eni Šukundom Gavrilović. ''Samo da kažem kako me prije nekoliko dana 'gospođa' u parku pitala je l' može njezino dijete pomaziti Bellu. Rekla sam okej. Međutim dijete je prešlo granicu igre (povlačenje za uši i rep) na što sam ja rekla mami i djetetu (koji ima dovoljno godina da shvati) da to ne smije raditi. Kaže ona meni ma neće mu ništa'', pisala je manekenka tada pa dodala: ''U tom trenutku ja pustim s povodca svog dobermana koji skače na dijete i baci ga na pod (od igre). Na to sam i ja rekla neće mu ništa. Sad smo 50-50. Pojedinci moraju shvatiti da su nekim ljudima psi bitni jednako kao ostalima djeca. Oko za oko. Zub za zub'', rekla je Anđela.