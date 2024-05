Cassie Ventura prekinula je šutnju nakon što je iscurio video u kojemu je američki reper Sean Combs poznatiji kao P. Diddy brutalno tuče. On je nakon toga na Instagramu objavio ispriku koju su mnogi smatrali neiskrenom.

Pjevačica je progovorila o svom duševnom oporavku od traume, a na ljubavi i podršci se zahvalila obitelji, prijateljima i strancima. Kaže da je ljubav koju je sada osjetila, stvorila mjesto na kojemu bi se mlađa verzija nje mogla osjećati sigurno, a istaknula je i važnost problema nasilja u obitelji.

Sean Combs tukao Cassie

"Nasilje u obitelji me slomilo do razine na kojoj sam postala osoba za koju sam mislila da neću nikada postati. Uz puno napornog rada, danas sam bolje, no zauvijek ću se oporavljati od svoje prošlosti", nastavila je te je zahvalila svima koji su situaciju u kojoj se našla shvatili ozbiljno.

"Moja jedina molba je da svi otvore svoja srca žrtvama i vjeruju u im. Potrebno je puno hrabrosti kako bi nekome ispričali situaciju u kojoj ste bili bespomoćni. Pružam ruku onima koji još žive u strahu, obratite se onima kojima vjerujete, ovakav teret nitko ne smije nositi sam", rekla je te zaključila da zacjeljivanje duševnih rana nikada ne završava.

Podsjećamo, Cassie je u studenom 2023. godine zbog brutalnog premlaćivanja podigla optužnicu protiv repera, a dan nakon podnošenja tužbe obje su se strane nagodile, piše Mirror.

Foto: Profimedia Diddy i Cassie Ventura

