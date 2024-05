Internetom se nedavno proširila uznemirujuća snimka s nadzornih kamera u kojoj je američki reper Sean Combs, poznatiji kao Diddy, fizički nasrnuo na svoju bivšu djevojku Cassie Venturu.

Taj incident dogodio se 2016. godine u hotelu InterContinental, piše Page Six. Diddy je u videu bio bez majice, a oko struka je omotao ručnik. U jednom trenutku uputio se prema hodniku hotela gdje je Cassie pokušavala ući u lift, a on je dotrčao do nje, uhvatio ju za glavu te ju počeo udarati nogom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cassie je nepomično ležala na podu, a on je zgrabio njezine torbice te ju odvukao u sobu.

Kako tvrdi okružno tužiteljstvo u Los Angelesu, protiv Diddyja ne mogu podići optužnicu, a razloge toga objasnio je ured okružnog tužitelja Georgea Gascóna u podužem priopćenju, koje je objavio u petak na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Diddy i Cassie Ventura

"Svjesni smo videa koji je kružio internetom i koji navodno prikazuje Seana Combsa kako napada mladu ženu u Los Angelesu. Smatramo da su slike izuzetno uznemirujuće i teške za gledanje.

Dužnosnici su objasnili da ako se Combsov okrutni napad doista dogodio 2016. godine, kao što je izvijestio CNN, oni "nažalost ne mogu podići optužnicu jer se ponašanje dogodilo izvan vremenskog okvira u kojem se zločin napada može kazneno goniti", stoji u priopćenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podnijela je tužbu

Čini se i da se šokantni postupci prikazani u videu podudaraju s optužbama koje je Cassie iznijela u tužbi protiv repera u New Yorku u studenom 2023.

U tužbi je navela da ju je 26. ožujka "ekstremno pijani" Combs "udario u lice, nanijevši joj modricu na oku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gospođa Ventura pokušala je napustiti hotelsku sobu, ali kad je izašla, gospodin Combs se probudio i počeo vrištati na gospođu Ventura. Slijedio ju je u hodnik hotela dok je vikao na nju. Zgrabio ju je, a zatim uzeo staklene vaze u hodnicima i bacio ih na nju, uzrokujući da se staklo razbije oko njih dok je trčala prema dizalu kako bi pobjegla", stoji u sudskom podnesku.

Foto: Profimedia

U tužbi se tvrdilo da je u tužbi Combs platio hotelu InterContinental 50.000 dolara za snimku napada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan nakon podnošenja tužbe, obje su se strane nagodile.

Dok je Cassie odbila komentirati za CNN novoobjavljeni video, njezin odvjetnik je rekao da je vrlo uznemirujuć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potresni video samo je dodatno potvrdio uznemirujuće i predatorsko ponašanje gospodina Combsa. Riječi ne mogu izraziti hrabrost i snagu koju je gospođa Ventura pokazala istupivši kako bi ovo iznijela na vidjelo", rekao je njezin odvjetnik Douglas H. Wigdor.

Ispričao se

U nedjelju, samo nekoliko dana nakon objave uznemirujuće snimke, Diddy se na Instagram objavi ispričao za svoje postupke koji su prikazani u videu. Video je započeo rekavši da je tako teško razmišljati o najmračnijim trenucima svog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio sam sj****. Mislim, dotaknuo sam dno, ali ne tražim isprike. Moje ponašanje na tom videu je neoprostivo. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke u tom videu. Zgrožen sam, zgrožen sam tada kad sam to napravio i sad mi se gadi", započeo je video.

Nakon toga je otkrio i da je potražio pomoć nakon incidenta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otišao sam i potražio profesionalnu pomoć i morao sam ići na terapiju, morao sam ići na rehabilitaciju. Morao sam zamoliti Boga za njegovu milost i milost", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga je otkrio koliko mu je žao što je to napravio.

"Tako mi je žao. Posvećen sam tome da svaki dan budem bolji čovjek", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoju ispriku završio je rekavši da ne traži oprost.

"Iskreno mi je žao",zaključio je Combs.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Banožić o kobnoj nesreći: 'Nisam bio pijan i nisam pretjecao. Želim da istina izađe na vidjelo'