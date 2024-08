Popularni pjevač, plesač, ali i TikToker, Jason Derulo, napunio je pulsku Arenu u sklopu Adria Summer Festival, a publika je bila oduševljena - i to s razlogom.

Na početku ove godine pjevač je objavio album Nu King kojeg su obožavatelji dugo iščekivali, a spomenuti album, uz već dobro poznate hitove, predstavio je i pulskoj publici. Koncert je okupio mnoštvo fanova, ali i turista koji su uživali u audiovizualnom spektaklu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PIXSELL/Srećko Niketić

Na svjetsku scenu probio se 2009. godine singlom "Whatcha Say" koji odjeknuo na međunarodnim ljestvicama, a od tada je prodao preko 250 milijuna singlova, od kojih je čak 15 platinastih. Njegove najpoznatije numere poput "Want to Want Me", "Wiggle", "Talk Dirty", "Swalla" i mnogi drugi zapalili su pulski amfiteatar.

Osim pjevačkih sposobnosti, Derulo je i vješt plesač, a na TikToku gdje zabavlja obožavatelje plesnim točkama, broji preko 60 milijuna vjernih pratitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miach kao predgrupa

Prije nego što je Derulo stupio na pozornicu, publiku je zabavljala Miach, trenutno najveća naša zvijezda u usponu.

Miach se uoči koncerta javila na Instagramu gdje je objavila video snimku pulske Arene i procesa pripremanja nastupa.

Foto: Instagram

"28 godina u Puli, ali prvi put parkiram unutar Arene", napisala je.

Foto: PIXSELL/Srećko Niketić

Miach je jedna od najuspješnijih mladih glazbenica na domaćoj sceni, koja se s pjesmom NLO našla u konkurenciji pjesama godine za 2022. U suradnji s Gršom osvojila je Porin za pjesmu Led, a u veljači ove godine ona i Grše dobili su Cesaricu za hit pjesmu Fantazija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa