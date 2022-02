Jedna od najboljih pjevačica domaće pop glazbe obradovala nas je novom emotivnom poslasticom koja će zasigurno izmamiti "Topli osmijeh" na lice svakog slušatelja. Osjećajnom izvedbom Jasna Zlokić preslikala je svoje iskustvo u pjesmu i vratila nas u najljepše trenutke naše mladosti. Singl po singl, Jasna se približava stvaranju novog albuma, a zahvaljujući izvedbi u pitoresknom videospotu daje nam osjećaj kao da je vrijeme stalo.

"Posebno sam emotivno vezana uz svaku svoju pjesmu, pa tako i uz ovu. U životu treba biti dobar prema svima jer je svijet postao okrutno mjesto. Nepredvidljiva su vremena, a svima nama sada više nego ikada treba topli osmijeh", opisujući svoj novi singl Jasna je otvorila dušu.

Krajem 2020. se, nakon desetogodišnje stanke, Jasna vratila uspješnom pjesmom "Potrošilo nas vrime" kojom je najavila svojevrsni zaokret u karijeri i početak suradnje s Damirom Bačićem, Vjekoslavom Dimterom i Antom Gelom. Jasnin povratak i sjajna pjesma rezultirali su osvajanjem medijske nagrade "Zlatni studio" za pjevačicu godine. Renomirana pjevačica je tako dokazala da joj duga stanka nije ništa oduzela, a nagrada je bila odličan poticaj da ubaci u veću brzinu i objavi novi singl kojeg smo s nestrpljenjem dočekali.

Recept autorskog tima koji se pokazao uspješnim nema potrebe mijenjati. Zato je za singl "Topli osmijeh" glazbu napisao Vjekoslav Dimter, a na tekstu su surađivali Vjekoslav Dimter i Damir Bačić. Aranžman je napravio Ante Gelo, a za videoprodukciju je ponovno zaslužan Boris Sekulić.

Podsjetimo, Jasna Zlokić krajem je prošle godine ponovno postala baka. Djevojčica Tanja na svijet je došla na Badnjak, a prije pet godina dobila je unučicu Mari.

"Uživam u njoj, to mi je druga unučica. Ljubav je posebna, a to je jedna prirodna ljepota koju je priroda sama po sebi odredila da u određenim godinama života čovjek dobije takve darove koji su najvrjedniji i najljepši. To je radost koja te ispuni do kraja, tu nema mjere. Cijela moja obitelj je sretna, još ako uspijete da vlastita djeca i unuci postanu pravi ljudi, pa to je najveći kapital i to bi trebalo da motivira sve nas na tom putu", rekla je J.Zlo za Večernji list.

Jasna će ove godine proslaviti 60 godina na sceni

Zanimljivo, sve ove godine Jasna je žarila i palila, iako nije snimala nove albume.

"Nekako nisam bila u prilici da dobijem pjesmu svojstvenu sebi i svom glazbenom izričaju koji se promijenio sukladno mojim godinama. Radila sam i bez snimanja jer sam puno nastupala tako da nisam ni stigla snimati. Raduje me da sam napravila lijepu pjesmu. Damir Bačić je dosad bio poznat po pjesmama za Miju Dimšić, no i njene pjesme imaju snažne poruke. Zakačila sam se za tu poruku pjesme, koja me zainteresirala", priznala je u intervjuu za Večernji list.

Podsjetimo, Jasna dolazi iz glazbene obitelji, a sa sestrom je pjevala i na dječjim glazbenim natjecanjima: "Cijela obitelj je bila glazbeno nadarena, pjevali su i mama i tata i treća sestra. Onda bismo zapjevali u našoj kući u Veloj Luci, a ljudi bi nas slušali ispod prozora. Tada se stvarno pjevalo. Cijela Dalmacija je pjevala, takvo je bilo vrijeme. Mi smo znali spontano nakon ručka ili večere zapjevati za svoj gušt, a kako nam je kuća na rivi, tako bi šetači dolazili pod prozor i uživali", otkriva Jasna koja je najpoznatija po svome hitu "Skitnica" iz 1984. godine.

Kako i sama priznaje, pjesma ju na prvi mah nije previše oduševila.

"Tada sam, kao i svi mladi, slušala moderne pjevačice poput Janis Joplin ili Barbre Streisand pa mi je "Skitnica" bila pomalo jednostavna. Pokojni Slobodan Momčilović Moka bio je producent albuma i pitao me kako mi se čini. Rekla sam mu: 'Pa nije mi loša', a on mi govori: 'Pa to će biti megahit'. I tako je i bilo, nisam znala da će to biti pjesma koja će mi obilježiti život", priznaje Jasna koja je nadimak J.Zlo dobila na nastupu s Neredom u zagrebačkom Domu sportova, 2007. godine.

Jasna se prije samog nastupa družila i s hrvatskim reperima, Neredom, Stokom i Connectom. Iako te večeri nije uspjela upoznati 50Centa, zasigurno je zagrijala njegovu vjernu publiku.

"To su prekrasni i fini momci. Oduševljena sam njihovim ponašanjem i strpljivošću. Dosad nisam bila upoznata s njihovim svjetonazorima, ali su me doslovno oborili s nogu", rekla je Jasna o hrvatskim reperima.

Dama, a u duši dijete

Jasna Zlokić otkrila je jednom prilikom i kako su je svojedobno izbacili sa satova pilatesa: "Išla sam jedno vrijeme na fitness, išla sam i na pilates. I onda su me potjerali jer sam bila neozbiljna. Bježala mi je lopta stalno, nisam mogla vježbati. Jurila sam za tom loptom stalno. 'Gospođo Zlokić vi meni remetite sat', rekla mi je voditeljica. Nakon toga prebacila se na fitness i tamo nije imala problema s voditeljicom programa", priznala je prije dvije godine za Večernji.

Podsjetimo, kada je imala samo 22 godine udala se za Borisa Zlokića te je u tom braku dobila sina Igora. Ipak, čini se da su pjevačici unuke ipak malo draže.