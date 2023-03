Pjevač Jasmin Stavros se već tjednima bori s neizdrživim bolovima u kralježnici, a javnost je šokirao nedavno priznanjem da ima rak kostiju.

'Leđa me rasturaju, već sam oguglao'

"Posljednjih dana, nakon što sam u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici završio s prvim ciklusom zračenja, čini mi se kao da su bolovi ipak nešto manji. Boli me i dalje, leđa me rasturaju, ali čini mi se da je intenzitet boli ipak nekako slabiji. Je li to zbog zračenja, zbog toga što pijem jake tablete protiv bolova ili zato što sam na bol već oguglao, što je ona postala sastavni dio mene, ja to ne znam kazati", javlja Jutarnji.

Naime, Jasminu su liječnici prošli tjedan kazali kako sumnjaju da uz rak kostiju imam i rak želuca, no kompletni nalazi još uvijek nisu gotovi, otkrio je glazbenik koji je s borbom za život počeo još 6. veljače, kada je završio u bolnici u Karlovcu na hitnoj operaciji želuca.

"Puknuo mi je tada čir na dvanaestercu, a nakon nekih dvanaest dana koje sam proveo u bolnici u Karlovcu, vratio sam se doma, ali doma sam bio samo nekoliko sati, jer me sve divljački boljelo, pa su me onda kolima Hitne pomoći prebacili u Vinogradsku bolnicu", otkriva pjevač.

Stavros je rekao da mu jako puno pomažu sestre i doktori te da se svi jako puno trude oko njega, a on svoje mirne sate često zna provoditi u molitvi.

Pjevaču u posjetu dolaze sinovi Milo i Krešo te supruga Žarka.

"Njima je možda i teže nego meni. Pokušavaju ostati jaki, ali vidim im sve u očima", priča Stavros kojem supruga u bolnicu donosi domaće juhe i čajeve, no on apetita nema.

'Sanjam kada ću se probuditi bez boli'

"Slabo jedem. Nije mi do jela, nije mi do ničega uz ovoliku bol", kaže Stavros koji liječenje nastavlja u KBC Zagreb, na Rebru. U toj bolnici godinama se liječio njegov sin Krešo koji boluje od hidrocefalusa, pa Stavros zna svaki hodnik te ustanove.

"Ja se samo nadam da će kad-tad svanuti dan u kojem ću prospavati noć bez jauka, u kojem ću se probuditi bez boli", govori kralj zabave čiji su svi budući nastupi do daljnjega otkazani.

"Teško mi je i kad na to pomislim, jer ja nikad prije ovoga nisam iznevjerio svoju publiku. Ja sam svjestan da je ljudima jasno da sam bolestan, da ne mogu izaći pred njih, ali dao bi sad ‘sto Amerika‘ da to mogu uraditi", ističe Stavros za Jutarnji i govori kako baš ništa nije upućivalo na dijagnozu raka kostiju.

"Mene je posljednjih godinu dana znala boljeti kralježnica. Ti bolovi u usporedbi s ovima sada bili su ‘kamilica‘, nisam se na njih osvrtao. Je li ta bol bila znak da je nešto krenulo po zlu, ja ne znam ocijeniti. Ne znam ni bi li ispalo bolje da sam na najmanji predznak odjurio u bolnicu. Teško je sada misliti o tome što bi bilo, odnosno što je moglo biti da je bilo", zaključuje pjevač.