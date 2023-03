Tužna vijest da je legendarni glazbenik Jasmin Stavros (68) životno ugrožen nakon što mu je dijagnosticiran karcinom kostiju zatekla je i njegove kolege glazbenike, posebno je time bio zgrožen pjevač Mladen Grdović.

'Koliko fešta smo zajedno napravili'

"Moje srce raspalo se u tisuću komadića kada sam čuo vijesti o Stavrosu. Rasplakao sam se kao kišna godina, jer od iste je bolesti prije dvije godine preminuo moj brat Paolo. A Staki mi je isto poput brata.

Ako je Paolo bio moja desna ruka, onda je i Staki moja ruka, moj prijatelj, moj drugi brat. Pa koliko fešti smo nas dvojica skupa sa Zlatkom Pejakovićem zajedno napravili, koliko smo sati pričali, zafrkavali se, koliko smo sati putovali do nekog koncerta!", kazao je Grdović za Jutarnji list i dodao da se u nedjelju čuo s bolesnim prijateljem.

"Pitao sam ga: Staki, kako je?. A on mi je rekao da je dobro, premda sam ja po njegovom glasu prepoznao da nije dobro. Ovo je tuga velika! Ali, ja vjerujem u našeg Stakija! Čvrst je on, pobijedit će! Nas dvojica znamo se četrdeset i dvije godine, od vremena kada je Staki kao jedan od najboljih bubnjara svirao u grupi More.

Bio je on i u Americi, gdje je završio najbolju svjetsku privatnu jazz akademiju Stanley Spector u New Yorku. Kao jedan od najboljih studenata i zapravo najbolji student iz Europe dobio je 1982. zelenu kartu za boravak u Americi. U tom je trenutku već imao ženu i dvoje djece zbog kojih se ipak odlučio vratiti u doma. Sve ja to znam, sve mi je to on pričao", kazao je Grdović i dodao kako nije ni slutio da mu je prijatelj teško bolestan.

"Ali, sada, kada vrtim film unatrag, sjećam se kako se Stavros često žalio na bolove u koljenima, rukama, kičmi… Ja bi mu na to rekao: Ajde, ne kukaj", priznaje Grdović koji vjeruje u pozitivan ishod Stavrosove borbe.

"Rekao sam to i Stakiju u nedjelju na telefon. Kazao sam mu: Slušaj, sve je u glavi. Ti sad moraš ostati jak u glavi. Moj brat, nakon što su mu rekli da ima rak, dvanaest godina je poživio nakon toga. Ako je mogao on, onda ćeš i ti. I to ne dvanaest, nego još najmanje duplo toliko!", govori Grdović.

Podsjetimo, prije nekoliko dana pjevač je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu nalazi se na bolničkom liječenju. Da ima velikih problema sa zdravljem Stavros je potvrdio u izjavi za 24 sata.

"Stalno sam u bolnici, nisam otad išao doma. Loše se osjećam, bole me leđa, sve. Svakakve lijekove protiv bolova mi daju, nešto pomogne, a nešto ne", rekao je Stavros.