Leto se proslavio ulogom Jordana Catalana u hit seriji iz devedesetih "I to mi je neki život" u kojoj je glumio s Claire Danes. Paralelno je osnovao i bend 30 Seconds to Mars. Nakon serije "I to mi je neki život" glumio je u "Klubu boraca", "Rekvijemu za snove", "Dallas Buyers Clubu", a za ulogu u tom filmu dobio je Oscara za sporednu ulogu.