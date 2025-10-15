Janko Popović Volarić ovako je izgledao prije 18 godina: Mnogima je bio tiha patnja

Hrvatski glumac Janko Popović Volarić (45) publici je dobro poznat po brojnim televizijskim ulogama, među kojima se posebno istaknula ona u seriji ''Ponos Ratkajevih''. Početkom listopada ove godine, Janko i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen (38) dobili su djevojčicu, što su potvrdili njihovi prijatelji za časopis Glorija. Par je, prema pisanju istoimenog medija, djevojčicu dobio godinu dana nakon što su se vjenčali u tajnosti.

U seriji koja je mnogima bila guilty pleasure, Janko Popović Volarić ljubio je novinarku Helenu Jurić (Ivana Bolanča), a sami Janko je glumio plemića Krsta pl. Ratkaja. Ovako je glumac Janko Popović Volarić izgledao tijekom te uloge... Bilo je to prije 18 godina.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prva jugoslavenska drag queen kod Mojmire: 'Moraš živjeti ono što osjećaš, i onda je čovjek sretan'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubavni život Janka Popovića Volarića

Podsjetimo, Janko i Lovorka su u vezi već četiri godine, a otkako su zajedno, glumac izbjegava javna događanja, posvećen je samo projektima koji ga stvarno zanimaju i sve više vremena provodi kod kuće.

Osim djevojčice koju je dobio s Lovorkom, iz prijašnje veze s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar ima sina Davida (28).

Također, prije Lovorke bio je u braku s glumicom i scenaristicom Jelenom Veljačom (44) od 2009. do 2012. godine.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Pronašli smo nemoguće - grad u Hrvatskoj u kojem najam stana pada