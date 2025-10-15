POČETAK KARIJERE /

Janko Popović Volarić ovako je izgledao prije 18 godina: Mnogima je bio tiha patnja

Janko Popović Volarić ovako je izgledao prije 18 godina: Mnogima je bio tiha patnja
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Fotografije Janka Popovića Volarića tijekom uloge u popularnoj seriji

15.10.2025.
8:32
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatski glumac Janko Popović Volarić (45) publici je dobro poznat po brojnim televizijskim ulogama, među kojima se posebno istaknula ona u seriji ''Ponos Ratkajevih''. Početkom listopada ove godine, Janko i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen (38) dobili su djevojčicu, što su potvrdili njihovi prijatelji za časopis Glorija. Par je, prema pisanju istoimenog medija, djevojčicu dobio godinu dana nakon što su se vjenčali u tajnosti.

U seriji koja je mnogima bila guilty pleasure, Janko Popović Volarić ljubio je novinarku Helenu Jurić (Ivana Bolanča), a sami Janko je glumio plemića Krsta pl. Ratkaja. Ovako je glumac Janko Popović Volarić izgledao tijekom te uloge... Bilo je to prije 18 godina.

Janko Popović Volarić ovako je izgledao prije 18 godina: Mnogima je bio tiha patnja
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ljubavni život Janka Popovića Volarića

Podsjetimo, Janko i Lovorka su u vezi već četiri godine, a otkako su zajedno, glumac izbjegava javna događanja, posvećen je samo projektima koji ga stvarno zanimaju i sve više vremena provodi kod kuće.

Osim djevojčice koju je dobio s Lovorkom, iz prijašnje veze s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar ima sina Davida (28).

Također, prije Lovorke bio je u braku s glumicom i scenaristicom Jelenom Veljačom (44) od 2009. do 2012. godine. 

Janko Popović VolarićIvana BolančaJelena VeljačaLovorka Sršen
