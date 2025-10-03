Janko Popović Volarić (45) ponovno postao tata: Sa suprugom Lovorkom dobio djevojčicu

Poznati glumac Janko Popović Volarić (45) i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen (38), dobili su djevojčicu, potvrdili su prijatelji para za Gloriju. Sretna vijest dolazi godinu dana nakon što su se vjenčali u tajnosti, a kćerkica je njihovo prvo zajedničko dijete.

Za Janka ovo nije prvo roditeljsko iskustvo – iz prijašnje veze s pjesnikinjom Ines Peruško Rihtar ima sina Davida (28).

"Strašno se veselim"

U nedavnom radijskom intervjuu, glumac je iskreno govorio o emocijama koje ga prate dok čeka bebu. "Moj sin sada ima 28 godina, tako da će razlika biti prilična. Presretan sam. Bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a stvarno sam ga želio. Svaki ultrazvuk plačem", rekao je Janko u emisiji ‘Homo Sapiens’ Zrinke Ogreste.

Dodao je i da se nada kako će "leđa i živci izdržati", ali da ne krije sreću jer mu se ispunila velika želja da još jednom postane otac.

Tajno vjenčanje i miran život

Podsjećamo, Janko i Lovorka vjenčali su se u rujnu 2024. u intimnoj atmosferi, a slavlje su, prema pisanju domaćih medija, organizirali u kultnoj zagrebačkoj kavani Palainovka. U vezi su već četiri godine, a otkako su zajedno, glumac izbjegava javna događanja, posvećen je samo projektima koji ga stvarno zanimaju i sve više vremena provodi kod kuće.

"Volim kuhati, najdraža mi je goveđa juha s domaćim rezancima. Volim biti doma, čitati, gledati filmove i dokumentarce", priznao je ranije.

Fokus na obitelj

Također, ljeto je proveo radno, na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje je glumio u premijeri predstave Galeb. No, nakon dolaska kćeri, planira usporiti i posvetiti se obiteljskom životu. Kako je sam rekao, želi više vremena za voljene, a manje obveza koje mu ranije nisu ostavljale prostora za privatni život.

"Volim biti u vezi, emotivac sam. I sada, kad imam nekog koga jako volim – želim mu dati svoje vrijeme", rekao je glumac koji je prije Lovorke bio u braku s glumicom i scenaristicom Jelenom Veljačom (44) od 2009. do 2012.

