Nevjerojatan uspjeh Jakova Jozinovića: Pjevač pokorio Beograd i najavio četvrti koncert

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe izvan granica Hrvatske, a njegova popularnost u susjednoj Srbiji dosegnula je vrhunac. Nakon što je u rekordnom roku rasprodao čak tri koncerta u beogradskom Sava Centru, obožavatelje je oduševio viješću o četvrtom nastupu.

Na svom Instagram profilu, Jakov je objavio termin novog koncerta koji će se održati 1. travnja 2026. godine. "Beograd - Sava Centar 4. Živit ćemo glazbu, emociju i moje pjesme i 1.4.2026.", napisao je pjevač uz objavu i dodao: "Beskrajno zahvalan."

Ovom najavom potvrdio je da je potražnja za ulaznicama nadmašila sva očekivanja, s obzirom na to da su prethodna tri datuma za ožujak već rasprodana.

'Kad će Osijek?'

Njegov prvi solo koncert u Beogradu također je bio rasprodan u trenu, a ovaj nevjerojatan niz od četiri nastupa u prestižnom Sava Centru potvrđuje njegov status regionalne zvijezde. Pjevač je poznat po svojim emotivnim izvedbama, a za beogradsku publiku priprema i premijere novih pjesama.

Reakcije obožavatelja nisu izostale. U komentarima su mu uputili brojne čestitke, a mnogi su iskoristili priliku da ga pozovu i u svoje gradove.

"Kad će Osijek?", "Maribor", samo su neki od upita koji pokazuju koliko je njegova glazba tražena diljem regije.

