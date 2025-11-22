Jakov Jozinović Mojmiri odgovarao na brzopotezna pitanja: 'Sad si se zakopao...'

Svojim vokalnim izvedbama zaludio je cijelu zemlju, a njegove objave na društvenim mrežama imaju više milijuna pregleda. Kao od šale rasprodaje dvorane po cijeloj regiji. Rasprodao je, recimo, pet koncerata u beogradskom Sava centru i Tvornicu u Zagrebu za 10 minuta. Riječ je, naravno, o mladoj glazbenoj senzaciji iz Vinkovaca, Jakovu Jozinoviću (20).

Njegov prvi singl, simbolično nazvan 'Polje ruža' jučer je ugledao svjetlo dana, a uoči izlaska istog Jakov je gostovao u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić gdje je pričao o svom dosadašnjem glazbenom putu, ali i otkrio neke zanimljive informacije o sebi. Cijeli intervju čitajte OVDJE.

Tako je u sklopu brzopoteznih pitanja Jakov birao između Dinama i Hajduka, Rozge i Severine, ali i Olivera i Balaševića, a kako je i sam priznao, odgovoriti na ista mu nije bilo nimalo jednostavno.

'Meni je striko igrao za Hajduk, idemo dalje'

"Idemo sad malo na ova brzopotezna pitanja. Trap ili cajke?", pitala je Mojmira na što je Jakov samouvjereno odgovorio "trap". "Metal ili punk?" - "Punk".

"Hajduk ili Dinamo?", pitala je potom voditeljica, a mladom pjevaču nije bilo nimalo svejedno. "Jao pa gotov sam Mojmira ako na ovo odgovorim. Meni je striko igrao za Hajduk, idemo dalje", kazao je Jakov kroz smijeh. "Oliver ili Balašević", nastavila je Mojmira s 'provokativnim' pitanja. "Uff... Oliver mi je najdraži pa onda Balašević. Ovo je jako teško".

'Ovo će ti sad biti kontroverzno'

"Rozga ili Severina", glasilo je sljedeće pitanja na koje je Jakov priznao da mu je ipak Severina možda malo draža. Mojmiru je potom zanimalo koga bira između Beatlesa i Stonesa na što je Jakov kazao: "Beatlesi".

Za kraj, Mojmira je pjevaču postavila pitanje oko kojeg se i danas lome brojna koplja, ono vezano za mnogima omiljeno jelo. "Burek sir ili meso", a Jakov je kao iz šale odgovorio: "Sir". "Uuu ovo će ti sad biti kontroverzno, to je to, sad si se zakopao", dodala je zatim Mojmira kroz smijeh na što je Jakov zaključio: "Gotov sam".

