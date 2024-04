Bivša premijerka Jadranka Kosor (70) nedavno je operirala drugo koljeno pa na društvenoj mreži X-u često obavještava o svom oporavku.

Sada je uz pomoć štaka prošetala zagrebačkim ulicama pa se odmah pohvalila korisnicima popularne društvene mreže.

Dinamo i Jadranka Kosor

Na X-u je objavila fotografiju na kojoj pozira pored knjižnice Augusta Cesarca, a iza nje nalazi se natpis "Sveto ime Dinamo". Nosila je traper jaknu, crne hlače i plavu košulji pa je spomenula da se uskladila s pozadinom.

"Usklađena s pozadinom! Koraci ni dva mjeseca nakon rješavanja drugog koljena", napisala u opisu objave.

Korisnici X-a dive se njezinom brzom oporavku i izdržljivosti.

"Još malo i pješice do pečenjare", "Svaka čast .. divim vam se na hrabrosti, upornosti i snazi da to sve istrpite", "Kako sam i rekla, dok ja dođem do Zagreba, vi ćete trčkarati", "Je li sve riješeno ? Herojski ste to izdržali. Sad uživajte, zaslužili ste", glasili su neki komentari.

