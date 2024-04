Bivša premijerka Jadranka Kosor (70) trenutno se nalazi na rehabilitaciji nakon druge operacije koljena, a korisnike X-a redovno obavještava o tome. U posljednjih nekoliko objava pozirala je na biciklu i pored Kineteka, a te objave je posvetila parlamentarnim izborima koji će se održati 17. travnja.

Tako je ovoga puta objavila fotografiju s bicikla za vježbanje, na kojem je pozirala s osmijehom od uha do uha te pokazala kako se priprema za izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pripreme za izbore! Pozdrav s biciklina", napisala je Kosor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'E pa onda bumo na izbore'

Ranije je pozirala na Kineteku pa otkrila da će do izbora biti "kao nova".

"Pusa za zlobnike s Kineteka. Drugo koljeno, treća runda rehabilitacije. E pa onda bumo na izbore, bez brige, maleni!", napisala je Kosor u prvoj takvoj objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi korisnici X-a poželjeli su joj brz oporavak te su vrlo optimistični oko njezinog zdravlja.

"Gosp. Jadranka, zar još nisu gotove vaše muke? Izdržite, malo je ostalo", "Samo uporno! Bit će to super", "Brz oporavak", "Samo jako,brz oporavak i lagano na izbore", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lista za izbore

Nakon toga, predstavila je listu za izbore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predstavljam listu: bicikl, lopte, Kinetek i ja! Do pobjede!", napisala je drugoj takvoj objavi, a korisnici X-a su joj dali podršku i rekli joj da ima njihov glas.

"Bravo Jaco! Samo naprijed!", "Imate moj glas", "Bravo! Samo tako nastavite!", "To, to, to je dobro za figuru", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gosti RTL-a Danas: Tko lupa najviše novca u kampanji, a čija energija je nepostojana?