Bivša premijerka Jadranka Kosor (70) prije nešto više od mjesec dana operirala je drugo koljeno, nakon čega je krenula na rehabilitaciju. Od tada često objavljuje na X-u tijek rehabilitacije. Tako je nedavno otkrila da će do parlamentarnih izbora biti bolje, a sada je objavila fotografiju na kojoj veselo pozira na biciklu te usput predstavila i svoju "izbornu listu".

"Predstavljam listu: bicikl, lopte, Kinetek i ja! Do pobjede!", napisala je iznad objave.

Korisnici X-a dali su joj podršku, a jedan od njih joj rekao da ima njegov glas.

"Bravo Jaco! Samo naprijed!", "Imate moj glas", "Bravo! Samo tako nastavite!", "To, to, to je dobro za figuru", pisali su joj.

Operacije koljena

Podsjetimo, bivša premijerka je u listopadu prošle godine prvi put podvrgnula operaciji koljena, o čemu je obavijestila korisnike X-a, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidjela njezina noga koja je omotana kompresivnim zavojima.

“U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove,” napisala je nakon prve operacije.

Na samo Valentinovo, podvrgnuta je operaciji drugog koljena te se požalila na velike bolove.

"Valentinovo. Drugo koljeno zaljubljeno u Kinetek. Bolno. Pozdrav lajnici", napisala je opisu fotografije ponovno zamotane noge.

