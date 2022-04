Otkako je Will Smith napravio scenu i ošamario Chrisa Rocka na ovogodišnjoj dodjeli nagrade Oscar, ne prestaje se brujiti o njegovom odnosu sa suprugom Jadom Pinkett.

Tko psuje, ne piše mu se dobro

Naime, nedavno je isplivala snimka iz Jadine emisije "Red Table Talk", iz 2018., u kojoj Will govori o trenutku kada je umalo ostavio suprugu.

Glumac je ispričao u emisiji da mu je supruga Jada pred gostima rekla da "je*eno začepi", na što je glumac odmah reagirao tako što ju je udario novinama po glavi.

"Jada, ovako ćemo: Ja sam odrastao u kućanstvu u kojem sam gledao oca kako udara moju majku u lice i neću stvarati dom u kojemu ima vulgarnosti i nasilja. Ako moraš tako razgovarati sa mnom, ne možemo biti zajedno. Nećemo koristiti nikakve vulgarnosti u našim interakcijama. Nećemo povisiti ton. Nećemo biti nasilni. Ne mogu tako", rekao je Will u emisiji.

'Nikada nismo bili nasilni'

Nakon incidenta pred gostima, Will je zamolio Jadu da popričaju u drugoj prostoriji. Jada je Willu navodno rekla da je neće udarati po glavi, nakon čega mu je postavila pitanje hoće li on s njom stvarno prekinuti zbog "nekih riječi". Will je na to odgovorio: "Da, upravo jesam! Ne psujemo!"

"Prošlo je 20 godina otkako ne koristimo vulgarne riječi u bilo kojem razgovoru koji vodimo. Nismo koristili vulgarne riječi ni u jednoj raspravi, nikada nismo digli glas, pohađali smo tečajeve komunikacije, sve to - i nikada nismo bili nasilni", kazao je glumac u emisiji.