Will Smith konačno je dobio kaznu jer je ošamario Chrisa Rocka na dodjeli Oscara. Akademija filmske umjetnosti i znanosti, koja broji 9.900 članova, ga je zbog tog šamara čitavo desetljeće proglasila personom non grata, piše TMZ.

Upravni odbor Akademije sastao se u petak, i nakon glasovanja, predsjednik i izvršni direktor Akademije rekli su: "Upravni odbor odlučio je da, u razdoblju od 10 godina, od 8. travnja 2022. gospodinu Smithu neće biti dopušteno prisustvovati svim događajima ili programima Akademija, osobno ili virtualno, uključujući, ali ne ograničavajući se na dodjelu Oscara".

Pa su nastavili: "Tijekom našeg televizijskog prijenosa nismo se adekvatno pozabavili situacijom u prostoriji. Žao nam je zbog toga. Ovo nam je prilika da damo primjer našim gostima i gledateljima diljem svijeta i nismo uspjeli - nepripremljeni za neviđeno".

Predsjednik je zahvalio Chrisu Rocku: "Želimo izraziti našu duboku zahvalnost gospodinu Rocku što je zadržao pribranost u izvanrednim okolnostima" i nastavio: "Također želimo zahvaliti našim domaćinima, nominiranima, voditeljima i pobjednicima na njihovoj staloženosti i gracioznosti tijekom našeg televizijskog programa."

"Ova akcija koju danas poduzimamo kao odgovor na ponašanje Willa Smitha korak je prema većem cilju zaštite sigurnosti naših izvođača i gostiju i vraćanja povjerenja u Akademiju", zaključuje se u priopćenju.

Smithovo šamaranje Rocka izazvalo je brojne reakcije, a i on sam je rekao kako se radi o neoprostivom ponašanju.

Smith je eksplodirao nakon što se Rock našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith koja boluje od alopecije. U početku se nasmijao, no za nekoliko trenutaka popeo se na binu i udario voditelja koji je rekao "wow, upravo me ošamario Will Smith".