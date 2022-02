Jacquesu ovo nije prvi put da je kritizirao Albininu izvedbu na društvenim mrežama, naime isto je napravio i prošle godine nakon nastupa na Euroviziji.

Pjevač je u objavi na svom Facebook profilu otkrio tko su mu favoriti za pobjedu, ali je komentirao i nastup Albine Grčić, koja je otvorila natjecanje te je za vrijeme glasanja s Frankom Batelić otpjevala neke od najvećih hitova s Dore.

Jacquesovi favoriti

Jacques je čestitao sudionicima Dore te ih poredao tko je po njegovoj prosudbi imao najbolju pjesmu i izvedbu.

Njegova tri favorita su bili Marko Bošnjak, Mia Dimšić i Tina Vukov.

Svojim pratiteljima je rekao: "To su ujedno (ne nužno tim redoslijedom) i sveukupno gledano najuspjeliji nastupi i najbolje pjesme. Kaj vi mislite, dragi moji?"

Kritiziranje Albine

No, objava nije završila na favoritima, jer je na kraju odlučio donio oštru kritiku za Albinin nastup.

"Nego, show program na playback? Hm. U najmanju ruku, neobično. No, možda i bolje za nas, sudeći po 'vokalnoj izvedbi' na samom otvaranju ove večeri. Out of tune", napisao je pjevač.

Prošle godine je nakon Albininog velikog nastupa na Euroviziji komentirao: "Ne vidim razloga zašto se moralo pokazati golo dupe? Ali ako se već to golo dupe pokazalo u svim medijima danima prije, zašto ga onda nismo vidjeli na televiziji? Na kraju taj dio nismo vidjeli na nastupu. Čak ni na to nismo mogli dobiti bodove, ako se išlo na to, a išlo se."

Građani uz Jacquesa

S Jacquesovim mišljenjima su se neki i složili te dodali: "Svaka mu je na mjestu."

"Točno, Albina je u uvodnom dijelu pjevala uživo i grdo je falšala", dodala je druga žena.

Treća žena se nadovezala: "Ja si još mislim jesam li luda. Uvijek se pjevalo uživo, kaj ne?!"

"Jadno i otužno", zaključila je jedna korisnica Facebooka.