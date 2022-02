BOGINJA PROVOKACIJE / Kći bivšeg premijera privukla najveću pozornost: Svi pričaju o tome što je stavila na sebe

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković, nastupila je na Dori s pjesmom 'If You Go Away', a svojim scenskim, provokativnim izdanjem privukla je najveću pozornost.