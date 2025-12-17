FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'JEDVA ČEKAM!' /

Jacques Houdek oduševio fanove novim projektom: Promiče 'body positivity'

Jacques Houdek oduševio fanove novim projektom: Promiče 'body positivity'
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Fanovi već postavljaju pitanja o veličinama, datumima i dostupnosti Houdice

17.12.2025.
20:32
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jacques Houdek (44), poznati hrvatski pjevač, najavio je putem društvenih mreža svoj novi projekt – liniju majica s kapuljačom pod nazivom "Houdica". Fanovi su odmah reagirali, postavljajući pitanja o datumima prodaje, veličinama i mogućnostima narudžbi.

Popularnost merch kolekcija

Houdek nije otkrio detalje o datumu izlaska, ali se očekuje da će proizvodi brzo postati hit među njegovim obožavateljima. Također, naglasio je da je 'Houdica' body positivity brend. Slične poteze u Hrvatskoj već su povukle i Lana Jurčević (41) te Doris Dragović (64), koje su predstavile vlastite kolekcije majica i hoodica s natpisima prepoznatljivim po njihovim hitovima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JACQUES HOUDEK (@jacques_houdek)

Inspiracija i trendovi

Ovaj potez Houdeka pokazuje kako hrvatski izvođači sve više prate svjetske trendove u merchu, a fanovi su spremni podržati omiljene izvođače kupnjom personalizirane odjeće. Obožavatelji već sada nagađaju hoće li Houdica biti dostupna i u ograničenim kolekcijama te hoće li uključivati dodatne modene dodatke poput torbi ili kapa.

Još malo strpljenja

Pjevač se još uvijek nije javio medijima kako bi otkrio više informacija, što dodatno povećava iščekivanje među njegovim fanovima. 

POGLEDAJTE VIDEO:Crna udovica sarajevskog kartela progovara: Epizoda koja je zaludjela regiju stiže u ponoć

Jaquesa Houdek
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'JEDVA ČEKAM!' /
Jacques Houdek oduševio fanove novim projektom: Promiče 'body positivity'