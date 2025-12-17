Jacques Houdek oduševio fanove novim projektom: Promiče 'body positivity'
Fanovi već postavljaju pitanja o veličinama, datumima i dostupnosti Houdice
Jacques Houdek (44), poznati hrvatski pjevač, najavio je putem društvenih mreža svoj novi projekt – liniju majica s kapuljačom pod nazivom "Houdica". Fanovi su odmah reagirali, postavljajući pitanja o datumima prodaje, veličinama i mogućnostima narudžbi.
Popularnost merch kolekcija
Houdek nije otkrio detalje o datumu izlaska, ali se očekuje da će proizvodi brzo postati hit među njegovim obožavateljima. Također, naglasio je da je 'Houdica' body positivity brend. Slične poteze u Hrvatskoj već su povukle i Lana Jurčević (41) te Doris Dragović (64), koje su predstavile vlastite kolekcije majica i hoodica s natpisima prepoznatljivim po njihovim hitovima.
Inspiracija i trendovi
Ovaj potez Houdeka pokazuje kako hrvatski izvođači sve više prate svjetske trendove u merchu, a fanovi su spremni podržati omiljene izvođače kupnjom personalizirane odjeće. Obožavatelji već sada nagađaju hoće li Houdica biti dostupna i u ograničenim kolekcijama te hoće li uključivati dodatne modene dodatke poput torbi ili kapa.
Još malo strpljenja
Pjevač se još uvijek nije javio medijima kako bi otkrio više informacija, što dodatno povećava iščekivanje među njegovim fanovima.
