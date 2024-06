Karijera Jennifer Lopez ove je godine doživjela neočekivani pad, a glumici i pjevačici je i na privatnom planu krenulo dosta loše.

Naime, Jennifer je uložila 20 milijuna dolara u svoj projekt ''This Is Me Now'', u sklopu kojeg je snimila studijski album i film o svojoj vezi s Benom Affleckom.

Film su kritičari žestoko kritizirali, a ni album nije dostigao očekivanu popularnost s obzirom na to da je prodan u samo 14 tisuća primjeraka. Također, pjesma o njihovoj ljubavnoj priči u trenutku izlaska na Billboardovoj ljestvici zauzela je tek 38. mjesto, nakon čega je nastavila padati.

J.Lo je nakon svega najavila koncertnu turneju koju je u međuvremenu otkazala jer su se karte izuzetno loše prodavale.

Na sve to, u javnost su počele izlaziti informacije koje govore o njezinom lošem ponašanju prema zaposlenicima i suradnicima, a mnogi je osuđuju zbog ponašanja dive. Kako prenosi Daily Mail, mnoge osobe iz glazbene industrije potvrdile su da Lopez ima jasno pravilo prema kojem je njezini zaposlenici ne smiju gledati u oči dok razgovaraju s njom, što se svakako tumači kao ponižavanje.

Bizarni prohtjevi

"Jedan naš prijatelj radio je rasvjetu u backstageu na jednom od njezinih koncerata. Svi radnici su dobili strogu uputu: Radite. Ne gledajte Jennifer Lopez. Bez kontakta očima", napisao je jedan korisnik društvene mreže.

Foto: Profimedia Jennifer Lopez

Slično je bilo i s vozačima limuzina u kojima se slavna pjevačica vozila. Oni su dobili uputu da nipošto ne smiju gledati u retrovizor kako bi izbjegli kontakt s Jennifer.

O njezinoj naravi progovorila je i voditeljica popularne američke emisije, Meghan McCain.

"Došla je u show i mogu reći da uopće nije bila draga, ni najmanje. Ona je jedna strašno neugodna osoba", rekla je Meghan.

J.Lo zahtijeva i posebnu vrstu cvijeća, određenu temperaturu sobe i potpuno bijeli namještaj u sobi u kojoj odsjeda.

