Jennifer Lopez i Ben Affleck navodno se razvode nakon što je glumac napustio njihov zajednički dom, piše In Touch Weekly. Odluku o razvodu donio je Ben, a informaciju je za spomenuti medij potvrdio izvor blizak paru.

"Gotovo je, razvest će se, a ovaj put Bena ne treba kriviti za to", tvrdi izvor.

Fanovi su i ranije primijetili da poznati par sve manje vremena provodi zajedno, a Ben sa svojom suprugom nije stigao ni na Met Galu prošloga tjedna, unatoč njezinoj važnoj poziciji - supredsjedateljice događaja.

"Sada je fokusiran na posao i svoju djecu. Ben se već iselio i vjerojatno će prodati njihovu kuću iz snova, za kojom su tragali pune dvije godine. Nikada se neće prestati voljeti, ali ona njega ne može kontrolirati, a on nju ne može promijeniti. Nije bilo šanse da ovo potraje", tvrdi izvor.

Foto: Profimedia

Od ranije su poznati njihovi problemi s medijskom pozornošću, s obzirom na to da je Affleck više puta istaknuo kako se uvijek maksimalno trudio održati privatan život tajnim. U dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told", pjevačica je također otkrila da su na tom području morali raditi brojne kompromise.

"Mislim da Benu nije baš ugodno što ja ovo radim, ali on me ne može spriječiti", rekla je Jennifer.

"Ben nikada nije htio uništiti Jenniferine snove ili joj reći da ne može učiniti nešto što bi pomoglo njezinoj karijeri, iako ga ona prilično kontrolira", tvrdi izvor.

"Čekali su gotovo dva desetljeća da ponovno budu zajedno, ali na kraju jednostavno nisu uspjeli", dodaje izvor i nastavlja: "Oboje su rekli da su sazreli i da su učili na svojim greškama, ali neki od većih problema koji su ih i prvi put razdvojili, ostali su isti."

Inače, Ben i Jennifer svoju su vezu započeli 2002. godine, a iste godine, samo nešto kasnije su se i zaručili. Ipak, 2004. su se razišli. Nakon godina razdvojenosti konačno su se ponovno ujedinili 2021. i vjenčali 2022. godine.

Foto: Profimedia Jennifer Lopez, Ben Affleck

