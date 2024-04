Američka glumica i pjevačica Jennifer Lopez (54) natjerala je svog bivšeg kolegu Ryana Guzmana (36) da lažira svoj status veze kako bi promovirala njihov film prije gotovo 10 godina, otkrila je njegova bivša djevojka, koja je tada bila s njim u vezi.

Melanie Iglesias prozvala je J.Lo u podcastu "No Chaser": "Htjela se držati za ruke s Ryanom na zabavama i ponašala se kao da su par, a znala je da ima djevojku."

Također je istaknula i situaciju s Ellen DeGeneres koja je Jennifer izravno upitala u svojoj emisiji: "Zar on nema djevojku?". "Jennifer se pravila glupa, tvrdeći da ne zna. To nije baš ono što je Jennifer rekla, ali da, definitivno je to napravila da se čini kao da nije sigurna", ispričala je.

Prekinuli su

Melanie je dodala da je to što je otkrila medijima samo "vrh sante leda" te da ne želi ulaziti u detalje.

Na prvi pogled, čini se da je pristup Lopez uspio jer su medijska izvješća u to vrijeme potaknula glasine da su njih dvoje par. Melanie, međutim, sada kaže da je čitava stvar proračunata u korist Jennifer te joj nije svejedno zbog svega toga. Kako objašnjava, u to je vrijeme bila u vezi s Ryanom te tvrdi da je Jennifer to vrlo dobro znala.

Par je kasnije prekinuo, ali ne zna se jesu li uzroci tome bili postupci Jennifer Lopez, piše TMZ.

