Obožavatelje Jennifer Lopez očekuje prava poslastica ove godine! Nakon deset godina, pjevačica izbacuje novi album koji će biti popraćen i filmom, oba nazvana 'This Is Me… Now'.

Naziv novog albuma i filma je svojevrsna oda njezinom trećem studijskom albumu, 'This Is Me… Then', koji je objavljen prije 20 godina. Album će biti dostupan 16. veljače, dok će se film moći pogledati na Primeu.

Pjesma posvećena Benu Afflecku

J.Lo je već prošle godine najavila da priprema novi album, a sada su nam poznati i detalji. 'This Is Me… Now' će sadržavati 13 pjesama, među kojima je i 'Dear Ben Pt.II', pretpostavljamo nastavak njezine pjesme 'Dear Ben' iz 2002. Sigurni smo da će upravo ta pjesma izazvati najviše reakcija publike zbog gotovo filmske priče ovog para.

Podsjetimo se, J.Lo i Ben Affleck su se upoznali 2002. na setu filma "Gigli" i odmah su kliknuli. Kasnije te godine, Ben se pojavio u njezinom spotu za pjesmu "Jenny from the Block", a par je postao toliko poznat da su im nadjenuli nadimak Bennifer.

Sljedeće godine su se zaručili, ali početkom 2004. su prekinuli. Jennifer se u međuvremenu udala za Marca Anthonyja, a Ben za Jennifer Garner. No, oba braka su se raspala, a 2021. su se J.Lo i Ben ponovno spojili te ovaj put i vjenčali, 20 godina nakon što su se prvi put upoznali.

