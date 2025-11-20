FREEMAIL
Iznenadna smrt legendarnog glazbenika potresla fanove diljem svijeta

Iznenadna smrt legendarnog glazbenika potresla fanove diljem svijeta
Foto: Jane Barlow, Pa Images/alamy/profimedia

Njegov odlazak potresao je mnoge

20.11.2025.
18:45
Hot.hr
Britanski glazbenik Gary “Mani” Mounfield (63), legendarni basist bendova The Stone Roses i Primal Scream, iznenada je preminuo, što je izazvalo veliku tugu među obožavateljima i kolegama glazbenicima.

Iznenadna smrt legendarnog glazbenika potresla fanove diljem svijeta
Foto: Jules Annan/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Karijera koja je obilježila britansku scenu

Mani, rođen u manchesterskoj četvrti Crumpsall, pridružio se The Stone Roses sredinom 1980-ih i snimio s njima oba kultna albuma. U bendu je ostao sve do raspada 1996. godine, nakon čega se priključio Primal Screamu, gdje je nastavio uspješnu glazbenu priču. Bend je napustio 2011. kako bi sudjelovao u ponovnom okupljanju The Stone Roses.

Reakcije prijatelja i kolega

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je danas popodne, a brojni glazbenici uputili su poruke sućuti. Njegov brat Greg Mounfield emotivno se oprostio na društvenim mrežama, dok je pjevačica Happy Mondaysa, Rowetta, napisala kako će joj Mani neizmjerno nedostajati.

Tragični posljednji trenuci

Prema riječima obitelji, Mani se iznenada srušio u svom domu. Hitna pomoć stigla je u kratkom roku, no unatoč pokušajima reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

The Stone RosesPrimal Scream
Iznenadna smrt legendarnog glazbenika potresla fanove diljem svijeta