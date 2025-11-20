Iznenadna smrt legendarnog glazbenika potresla fanove diljem svijeta

Britanski glazbenik Gary “Mani” Mounfield (63), legendarni basist bendova The Stone Roses i Primal Scream, iznenada je preminuo, što je izazvalo veliku tugu među obožavateljima i kolegama glazbenicima.

Foto: Jules Annan/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Karijera koja je obilježila britansku scenu

Mani, rođen u manchesterskoj četvrti Crumpsall, pridružio se The Stone Roses sredinom 1980-ih i snimio s njima oba kultna albuma. U bendu je ostao sve do raspada 1996. godine, nakon čega se priključio Primal Screamu, gdje je nastavio uspješnu glazbenu priču. Bend je napustio 2011. kako bi sudjelovao u ponovnom okupljanju The Stone Roses.

Reakcije prijatelja i kolega

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je danas popodne, a brojni glazbenici uputili su poruke sućuti. Njegov brat Greg Mounfield emotivno se oprostio na društvenim mrežama, dok je pjevačica Happy Mondaysa, Rowetta, napisala kako će joj Mani neizmjerno nedostajati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tragični posljednji trenuci

Prema riječima obitelji, Mani se iznenada srušio u svom domu. Hitna pomoć stigla je u kratkom roku, no unatoč pokušajima reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

POGLEDAJTE VIDEO:Karipsko čudo! Otok veličine Cresa na Svjetskom prvenstvu: Kako je Curacao postao hit kvalifikacija?